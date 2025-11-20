“출퇴근 시간 배송 자제”…아파트 택배 논란 또 나왔다

최근 한 아파트 단지가 택배기사들의 엘리베이터 이용을 제한하는 안내문을 부착하면서 온라인에서 논란이 일고 있다.

지난 18일 온라인 커뮤니티에는 ‘모 아파트의 택배 기사님께 알려드립니다’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 해당 글에는 안내문 사진이 함께 첨부됐으며, 아파트 단지와 정확한 위치는 공개되지 않았다.

택배기사의 엘리베이터 사용 시 준수사항을 적은 한 아파트 안내문. 온라인 커뮤니티 캡처

안내문에는 ▲출퇴근 시간대 배송 자제 ▲차고 2.6m 이하 차량의 지상 진입 금지 ▲승강기 문틈에 대차·물건 끼우기 금지 ▲여러 층 버튼을 동시에 눌러 승강기를 전용으로 사용하는 것 금지 ▲입주민에게 불편을 끼치는 기타 행위 금지 등의 항목이 명시돼 있다.

게시물이 공개되자 온라인에서는 찬반 의견이 엇갈렸다. 아파트 측 조치를 옹호하는 누리꾼들은 “출퇴근 시간대 엘리베이터를 택배 전용으로 쓰는 건 무리”라며 “민원이 반복돼 안내문을 붙였을 것”이라는 의견을 내놨다. 반면 “빠른 배송을 요구하면서 출퇴근 시간 배송을 제한하는 건 모순”이라며 택배기사를 위한 합리적인 규칙과 보상 체계가 필요하다는 비판적인 목소리도 있었다.

택배기사와 아파트 입주민 간 엘리베이터 사용을 둘러싼 불편은 예전부터 꾸준히 제기돼 왔다. 지난 8월 충북 청주의 한 아파트에서도 비슷한 안내문이 부착돼 ‘갑질 논란’이 일어난 바 있다.

