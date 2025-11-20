남친 만난다더니…캄보디아서 실종된 女인플루언서 정체 ‘충격’

캄보디아에서 실종됐던 중국인 인플루언서가 현지에서 온라인 사기·인신매매 조직에 가담한 혐의로 체포됐다.

19일(현지시간) 캄보디아차이나타임스에 따르면 캄보디아 경찰은 중국 국적의 인플루언서 장무성(혹은 장무청·26)을 불법 온라인 사기 조직의 일원으로 지난 13일 체포했다. 현지 법원은 15일 구속영장을 발부했으며, 장씨는 프놈펜 바쑤 교도소에 수감 중이다.

캄보디아에서 인신매매 등에 가담한 혐의로 체포된 중국인 인플루언서. 캄보디아차이나타임스 캡처

수사 당국은 장씨가 10~11월 여러 차례 온라인 사기에 가담하고 국경 간 인신매매 범죄와 연계된 정황을 확인했다고 밝혔다. 일부 범죄 수익은 장씨 명의 계좌로 흘러간 것으로 알려졌다. 캄보디아 경찰은 장 씨의 역할과 국제 인신매매 조직과의 연계 여부를 계속 조사하고 있다.

장씨는 중국 SNS에서 ‘오렌지 자매(청즈제제)’라는 이름으로 활동하며 11만~13만 명의 팔로워를 보유한 인플루언서다. 그는 이달 초 캄보디아 시아누크빌에 있는 남자친구를 만나러 간다며 출국했고, 13일 귀국할 예정이었다. 그러나 12일부터 휴대전화가 꺼진 채 연락이 두절돼 가족이 실종 신고를 했다.

당초 온라인에서는 “남자친구에게 속아 사기 조직에 팔려간 것 아니냐”는 우려가 제기됐으나, 장씨가 실제 조직 활동을 벌여왔다는 사실이 드러나면서 여론은 급변했다. 일부 현지 네티즌은 “팔로워를 범죄에 이용한 것 아니냐”며 비판을 쏟아냈다.

사건이 발생한 시아누크빌은 온라인 사기, 인신매매, 외국인 대상 강력 범죄가 잇따르는 지역으로 악명이 높다. 앞서 지난 8월에는 한국인 대학생이 숨진 채 발견되기도 했다.

