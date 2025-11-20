이선빈, '청룡영화상'에 연인 이광수 등장하자 망원경 포즈…'사랑꾼' 커플

이선빈. 제46회 청룡영화상 KBS 방송 화면 캡처

공개 열애 중인 배우 이광수와 이선빈이 여전히 다정한 사이를 자랑했다.

19일 오후 서울 영등포구 여의공원로 KBS홀에서 '제46회 청룡영화상'이 열렸고, KBS 2TV를 통해 생중계됐다.

이날 '절친' 이광수와 김우빈이 감독상 시상자로 무대에 올랐다. 두 사람이 관객석을 향해 인사하자 카메라는 이광수의 연인인 배우 이선빈을 비췄다. 그의 리액션을 보려 한 것.

이선빈은 이광수가 무대에 등장하자 웃으면서 박수를 쳤다. 그러다가 이내 카메라가 자신을 촬영한다는 사실을 안 뒤 손을 망원경 모양으로 만들어 무대 위 이광수를 집중해 보는 듯한 모션을 취했다.

김우빈(왼쪽)과 이광수. 제46회 청룡영화상 KBS 방송 화면 캡처

무대 위에서 이선빈의 모습을 발견한 이광수는 웃으며 어쩔 줄 몰라 했고, 김우빈은 폭소를 터트렸다. 관객석에 있던 배우들 역시 이선빈의 센스에 박수를 보냈고, 이선빈 역시 쑥스러워하면서도 활짝 웃어 눈길을 끌었다.

이광수와 이선빈은 지난 2016년 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 함께 출연해 인연을 맺은 뒤 2018년부터 교제를 시작해 올해 햇수로 8년 차를 맞이한 커플이다

두 사람은 열애 공개 이후에도 안정적인 교제를 이어오고 있다. 방송이나 인터뷰 등에서 거리낌 없이 서로를 언급하며 당당한 공개 커플의 표본처럼 여겨지고 있다.

이에 이번 청룡영화상에서도 여전히 다정한 사이를 자랑하며 모두의 부러움을 샀다.

<뉴스1>

