KT대구경북광역본부, 자활근로 사업장 ‘디지털전환’ 지원

KT대구경북광역본부는 대구자활센터와 함께 지역 자활근로 사업장의 디지털전환을 지원하는 ‘대구 자활기업 디지털 성장 브릿지사업’을 추진한다고 20일 밝혔다.

이 사업은 KT가 사회복지공동모금회에 지정기탁한 기금으로 진행한다. 저소득과 근로 빈곤층이 참여하는 근로 연계형 자활사업이 경쟁력을 확보하고 실질적인 매출 성장과 이익개선에 도움을 받을 수 있을 것이라고 KT 측은 설명했다.

‘디지털 성장 브릿지사업’에 선정된 한 자활사업장 대표가 홍보 마케팅 관련 컨설팅을 받고 있다. KT대구경북광역본부 제공

대구자활센터는 지난 8월 내부 공모를 통해 디지털 성장 브릿지사업 참여 업체로 감삼식당과 THE.드슈, 빨래장이 동구점, 뉴클린카, 빨래장이, 봄날도서관점 등 총 6개 자활기업과 자활근로사업단을 선정했다. 선정된 자활사업 참여자에게는 경영 관리와 홍보 마케팅 등 전반적인 경영 컨설팅을 제공하고 3년 간 테이블오더 등 매장 솔루션과 2년간 메세징 서비스를 지원한다.

디지털 기술을 활용한 매장 맞춤형 솔루션으로 경영 효율을 높이고 고객경험 개선을 위한 전문 컨설팅으로 사업참여 주민들의 자활능력 배양과 안정적인 시장 진입을 도울 계획이다. 앞서 KT는 2022년부터 자활형 세탁 프랜차이즈인 빨래장이와 세탁계약을 체결하고 현재까지 직원 근무복 세탁을 맡겨 자활근로사업을 지원해 오고 있다.

김병균 KT대구경북광역본부장은 “취약계층 소상공인이 자립하고 지역사회 구성원으로 건강하게 성장하도록 지원하며 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

