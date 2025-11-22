원조 ‘얼굴 천재’ 서강준, 58억 돈방석 앉았다…무슨 일?

뉴시스

차은우 이전에 서강준이었다! 원조 ‘얼굴 천재’로 국민 연하남 소리를 들으며 여성들의 사랑을 한몸에 받아온 배우 서강준. 2023년 5월 군 제대 이후 남성미까지 더해져 남자 팬까지 섭렵, 인기를 끌고 있는 그가 최근 잭팟이 터져 돈방석에 앉았다는 사실이 전해져 눈길을 끌고 있다.

지난 11월 14일 부동산 업계에 따르면, 서강준은 6월 14일 서울 성동구 성수동의 고급 아파트 트리마제 40층에 위치한 42.35평형(전용면적 140㎡)를 58억원에 매도한 것으로 알려졌다.

해당 아파트는 서강준이 2019년 12월 5일 33억9000만원을 주고 매입한 것으로, 5년 만에 24억1000만원의 시세차익을 거두며 그에게 수십억원의 이익을 남겨줬다.

최초 구입 당시에는 서강준 명의로 채권최고액 11억원의 은행 근저당권이 설정돼 있었다. 이후 2022년 서강준의 소속사 ‘맨오브크리에이션’의 명의로 채권최고액 3억6000만원의 근저당권이 두 차례 추가돼 총 18억2000만원의 근저당이 잡혀있었다. 보통 채권최고액이 대출금의 120% 수준으로 책정되는 것을 감안하면 서강준은 매입 시 15억원 정도를 대출한 것으로 추정되는데, 현재는 근저당권 말소로 변제 완료된 상태다.

서강준은 트리마제 내에서 한차례 ‘갈아타기’를 진행하며 해당 아파트에 대한 애정을 드러내기도 했다. 그는 지난 2017년 41.14평형(전용면적 136㎡)의 가구를 16억4730만원에 분양받아 거주하다가 2년 후인 2019년 29억원에 매도한 뒤, 다시 한강변에 인접한 42.35평형(전용면적 140㎡)를 33억9000만원에 매수했다.

트리마제는 2015년 7월 입주를 시작한 688가구 규모의 주상복합 아파트 단지로 아크로서울포레스트·갤러리아포레와 함께 성수동 고급 주거 ‘3대장’으로 불린다. 트리마제는 소형 타입이 다수 포함된 독특한 구조가 특징으로 초기에는 일부 미분양이 발생했으나 10년 만에 가격이 급상승하며 강북권 최고급 프리미엄 단지로 입지를 굳혔다.

올해 거래 사례를 보면, 지난 9월 22일 14층에 위치한 46평형(전용면적 152㎡) 가구가 70억5000만원, 10월 15일 33층에 위치한 25평형(전용면적 84㎡) 가구가 57억원, 10월 17일 10층에 위치한 15평형(전용면적 49㎡) 가구가 28억원, 11월 15일 10층에 위치한 7.5평형(전용면적 25㎡) 가구가 13억2500민원에 각각 거래되며 6·27 대출 규제에도 신고가 행진을 이어가고 있다.

해당 아파트는 한강 전면에 위치해 ‘영구 한강 조망’으로도 유명하다. 특히 서강준이 보유했던 42.35평형(전용면적 140㎡)은 ‘파노라마 한강뷰’를 극대화한 구조로 가격이 급등했다.

24시간 보안은 물론 호텔식 컨시어지, 조식 라운지, 피트니스센터, 사우나 등 최고급 커뮤니티를 갖추고 있어 다수의 연예인들에게 인기가 많다. 특히 제이홉, 정국 등 BTS 멤버들이 소유해 더욱 유명해졌으며 현재 소녀시대 태연과 써니, 슈퍼주니어의 동해와 이특·최시원, 걸스데이 유라, JYJ 김재중, 배우 김지훈, 가수 황치열, 방송인 오정연 등이 거주 중인 것으로 알려졌다.

축구선수 손흥민 역시 지난 2017년 42.22평형(140.3㎡)을 24억4460만원에 분양받아 올해 3월 55억원에 매도했으며, 최근 넷플릭스의 ‘흑백요리사’를 연출한 스튜디오 슬램의 윤현준 PD가 25.41평형(전용면적 84㎡)을 54억9000만원 전액 현금으로 매입해 큰 화제를 낳기도 했다.

한편 서강준은 지난 2012년 6월 연예 기획사 판타지오에서 개최한 신인 배우 오디션 ‘액터스 리그’에 합격해 연습생 생활을 거친 후 2013년 9월 2일 웹드라마 ‘방과 후 복불복’을 통해 공식 데뷔했다. 이후 ‘수상한 가정부’, ‘하늘재 살인사건’, ‘앙큼한 돌싱녀’, ‘가족끼리 왜 이래’, ‘나의 사랑 나의 신부’, ‘화정’, ‘뷰티 인사이드’, ‘치즈인더트랩’, ‘안투라지’, ‘너도 인간이니’, ‘제3의 매력’, ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’ 등 다수의 드라마와 영화에 출연하며 맹활약을 펼쳤다.

2023년 5월 22일 군 생활을 무사히 마치고 만기 전역한 그는 복귀작으로 MBC ‘언더커버 하이스쿨’을 선택했다. 2025년 2월부터 3월까지 방영된 해당 드라마는 최고 시청률 8.3%를 기록하며 2025년 방영된 MBC 금토드라마 중 시청률 1위를 달성했다. 서강준은 내년 2026년 선보이는 넷플릭스의 ‘월간남친’을 통해 시청자를 만날 예정이다.

