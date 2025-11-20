“삼성D, 폴더블·XR 등 기술 리더십 갖자”

삼성디스플레이가 폴더블과 노트북·태블릿 모니터 등 5대 사업 경쟁력을 강화하고, 미래 먹거리로 꼽히는 확장현실(XR) 디스플레이 기술에 대한 투자를 확대하기로 했다.



이청(사진) 삼성디스플레이 대표이사 사장은 19일 충남 아산 2캠퍼스에서 열린 직원과의 소통행사 ‘디톡스(D-Talks)’에서 올해 경영 실적과 전망을 공유했다. 이 사장은 올해 “‘퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED)’ 모니터 판매가 확대돼 흑자 전환에 성공했고, 자동차용 OLED 분야에서도 신규 과제를 수주하는 등 우수한 성과를 거뒀다”고 자평했다.



이 사장은 기술 경쟁력을 기반으로 시장 판매를 주도하고 차세대 기술을 위한 연구개발(R&D) 투자 확대를 강조했다. 구체적으론 △폴더블 △정보기술(IT)용 OLED △QD-OLED △차량용 디스플레이 △XR용 올레도스(OLEDoS), 5대 사업 중심으로 경쟁력을 높일 계획이다. 내년 양산을 앞둔 IT(태블릿·모니터) OLED용 8.6세대 생산라인 수익성을 독보적으로 끌어올리기로 했다.



이 사장은 “2030년에는 폴더블 시장의 폭발적인 성장이 예상되는 만큼 차별화된 기술 리더십을 바탕으로 판매를 주도해 나갈 것”이라고 말했다. 유리 대신 실리콘 웨이퍼 위에 OLED를 입히는 올레도스 개발도 지속한다. 올레도스는 작은 화면에 초고해상도를 구현하는 마이크로 디스플레이 기술로 증강현실(AR)과 가상현실(VR) 디스플레이 핵심 부품으로 꼽힌다. 이 사장은 실행(Action), 고객(Customer), 기술(Excellence)에 집중하는 ‘A.C.E’ 중요성도 재차 강조했다.



삼성디스플레이는 중국 경쟁업체 BOE와 3년 가까이 진행하던 OLED 기술 분쟁에서도 최종 승리했다. BOE가 삼성디스플레이에 사용료(로열티)를 내기로 하면서 양사가 특허·영업비밀 침해 분쟁 등에 합의한 것으로 알려졌다.

