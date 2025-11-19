‘커피 그 이상의 의미’ 2025 서울카페쇼 개막…한 잔으로 세상 잇는다

19일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘서울카페쇼’에서 관람객들이 전시 부스를 둘러보고 있다. 뉴스1

국내외 커피 산업 전반의 통찰 기회를 제공하는 최대 규모 박람회 ‘서울카페쇼’가 19일부터 22일까지 나흘간 서울 강남구 코엑스에서 진행된다.

‘한 잔에 담긴, 더 큰 커피 세상’을 주제로 세계 35개국의 총 3903개 브랜드가 함께하는 이번 카페쇼는 커피 한 잔이 가진 다양한 가치와 확장을 조명하는 데 의의를 둔다.

브라질과 콜롬비아, 코스타리카, 파나마 등 주요 산지 국가를 비롯해 미국과 일본 등 세계 각국의 커피·차 브랜드 등이 한 자리에 모여 카페 산업의 최신 흐름을 선보인다.

서울카페쇼는 카페를 단순한 커피 한잔을 마시는 공간을 넘어 사람과 브랜드, 지역과 기술 그리고 감성적 요소들이 울림을 주는 곳이라고 강조한다.

서울카페쇼와 함께 개최되는 ‘월드커피리더스포럼’도 관심이 쏠린다. 75개국 이상이 참가하는 아시아 유일의 글로벌 커피 지식 플랫폼으로 세계 커피 챔피언 바리스타 등이 연사로 나서는 세션도 마련됐다.

서울카페쇼 관계자는 “글로벌 커피 커뮤니티가 함께 성장하는 플랫폼이 되고자 한다”고 말했다.

