포항공대 철학과 교수 “수능 국어 17번 정답 없다” 주장

2026학년도 대학수학능력시험 국어 영역 17번 문항에 정답이 없다는 주장이 나왔다.

19일 교육계에 따르면 이충형 포항공대(포스텍) 철학과 교수는 수험생들이 이용하는 한 온라인 커뮤니티 게시판에 “수능 국어 시험에 칸트 관련 문제가 나왔다고 하기에 풀어 보았는데 17번 문항에 답이 없어 보였다”는 글을 올렸다.

2026학년도 국어 수능 17번 문항. 한국교육과정평가원 제공

이번 수능에서 ‘고난도 문항’으로 꼽힌 국어 17번은 독일 철학자 임마누엘 칸트의 인격 동일성에 관한 견해를 담은 지문을 읽고 푸는 문제다.

문제는 두뇌에서 일어나는 의식을 스캔해 프로그램으로 재현한 경우, 본래의 자신과 재현된 의식은 동일한 인격이 아니라는 ‘갑’의 주장을 제시한 뒤 이를 이해한 반응으로 가장 적절한 것을 찾으라고 요구한다.

평가원이 공개한 정답은 3번 ‘칸트 이전까지 유력했던 견해에 의하면 ‘생각하는 나’의 지속만으로는 인격의 동일성을 보장하지 않는다는 갑의 입장은 옳지 않겠군’이다.

그러나 이 교수는 갑의 입장도 옳기 때문에 3번은 정답이 될 수 없다고 주장했다. 지문 도입부에는 ‘칸트 이전까지 인격의 동일성을 설명하는 유력한 견해는 ‘생각하는 나’인 영혼이 단일한 주관으로서 시간의 흐름 속에 지속한다는 것이었다’는 문장이 나온다. 스캔 프로그램으로 의식이 재현되면 ‘단일한 주관’이란 조건을 충족하지 않기 때문에 ‘생각하는 나의 지속만으로는 인격의 동일성을 보장하지 않는다’는 갑의 입장은 옳다는 것이다.

이 교수는 또 “개체 a와 b 그리고 속성 C에 대해 ‘a=b이고 a가 C면, b도 C다’를 통해 풀 수 있는 문제라 생각할 수 있지만, 얼핏 당연해 보이는 이 풀이는 실제로는 잘못된 풀이”라며 “갑은 ‘생각하는 나’에 대해서 말하고 있지 영혼에 대해서는 말하고 있지 않아서, ‘생각하는 나’와 ‘영혼’의 연결 고리가 필요하다. 이 둘의 유일한 연결 고리는 ‘생각하는 나인 영혼’이라는 표현인데 지문과 보기 어디에도 나오지 않는 표현”이라고 했다.

이 교수는 국어 17번 문항과 관련 있는 ‘수적 동일성’ 개념을 이용해 쓴 수정란과 초기 배아 지위에 관한 논문으로 철학자 연감(The Philosopher's Annual)이 선정한 ‘2022년 최고의 철학 논문 10편’에 선정된 바 있다.

한편 한국교육과정평가원이 지난 17일까지 운영한 수능 이의신청 게시판에도 해당 문항에 대한 이의신청이 10여건의 접수된 것으로 파악됐다. 한국교육과정평가원은 관련 절차에 따라 심사를 거친 뒤 25일 최종 정답 여부를 확정 발표할 예정이다.

