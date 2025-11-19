강경화 "美서 우리 대북 정책 지지 계속 확보해 나갈 것"

강경화 주미대사가 18일(현지시간) 미 조야에서 한국의 대북 정책에 대한 지지를 계속 확보해 나가겠다고 밝혔다.
강 대사는 이날 워싱턴 한국문화원에서 가진 취임 뒤 첫 특파원단 간담회에서 “우리 정부는 미국과 함께 피스메이커와 페이스메이커로서 남북 대화와 북미 대화의 여건이 성숙될 수 있도록 계속 노력할 예정”이라며 “미국 측과 긴밀히 소통하는 가운데 우리의 대북 정책에 대한 지지를 계속 확보해 나가겠다”고 강조했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 말 한국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 방한했을 때 김정은 북한 국무위원장과 만날 수 있다는 기대가 결국 무산됐지만 앞으로 미국 조야를 상대로 북한과의 대화가 추진될 수 있도록 계속 힘쓰겠다는 뜻이다. 강 대사는 “한미 양국은 2차례의 정상 간 만남을 통해 한반도 평화와 안정을 위한 긴밀한 공조에 합의하고 대북 소통이 긴요하다는 점에 공감했다”고 강조했다.
강 대사는 “이재명 정부 출범 이후 약 5개월 만인 지난 10월 말 한미는 정상 간 상호방문이 성공적으로 마무리됐고, 그 결과 한미 간 무역·통상 및 안보 협의가 전격 타결되면서 우리는 한미동맹의 새로운 시작점에 서 있다”고 평가했다. 그는 8월 워싱턴 한미 정상회담에서는 특별수행원으로, 이후 지난달 한국에서 열린 회담까지 두 차례의 한미정상회담 현장에 함께했다면서 “제가 목격한 양국 정상 간 돈독한 신뢰와 강력한 협력 의지는 계속되는 한미 관계 발전에 중요한 기반이 될 것으로 믿는다”고 강조했다. 그러면서 “대미 외교의 최전선에서 힘들게 일궈낸 성과가 차질 없이 이행되도록 대사관의 각 부서 모든 직원이 총력을 기울이겠다”고 언급했다.
강 대사는 한미 양국이 최근 발표한 정상회담 관련 공동 팩트시트에 명시된 성과로 통상·무역 분야에서 품목 관세 인하에 따른 대미 투자 패키지 구성을 통한 양국간 무역 확대 기반 조성을 들었다. 또 안보 분야에서는 핵추진 잠수함 건조, 우라늄 농축·재처리 권한 확대, 한국국방력 강화 및 전시작전통제권(전작권) 전환에 대한 미국의 지지 확보, 미 군함의 국내 건조 가능성을 포함한 조선 협력 토대 조성 등을 꼽으면서 “전례없는 굵직한 성과를 거뒀다”고 평가했다.
이 가운데 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 건조와 관련 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 회담에서 명확히 논의된 것으로, 양국 정상 간의 확고한 의지가 표명된 분야이기 때문에 트럼프 행정부 내 이견이나 향후 절차적 이슈는 크게 문제되지 않을 것이라는 게 당국 판단인 것으로 전해졌다. 특히 트럼프 대통령은 지난달 한미정상회담때 핵잠 문제에 대해 이 대통령에게 많은 질문을 한 것으로 알려졌다. 한미 조선 협력의 하나로 민간 선박 건조뿐 아니라 잠재적으로 미 해군 군함을 한국에서 건조하는 방안에 대해선 미국 내에서 의회의 입법 과정을 거치려면 시간이 걸리는 만큼 트럼프 대통령의 행정명령 등 대통령 권한을 활용하는 방안을 선택할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.
트럼프 2기 행정부 들어 주목을 받아온 한국의 방위비 분담금(주한미군 주둔비용 중 한국의 부담액) 인상이나 주한미군 주둔 규모 변화와 관련해서는 한미 정상회담에서 특별히 논의되지 않은 것으로 알려졌다. 한미는 조 바이든 대통령 재임 당시인 지난해 도출된 방위비 분담금 합의(2026년 이후 적용분)는 변경하지 않고 유지한다는 데 뜻을 같이 했다. 트럼프 대통령이 지난해 대선 때부터 주한미군 주둔 비용의 대폭 인상을 거론했지만 현재로선 이 사안은 수면 아래로 내려간 것으로 보인다.
