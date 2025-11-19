대각선횡단보도 10년간 교통사고 18%↓

서울 종로구 종로구청 앞 횡단보도는 보행자와 차량 충돌사고가 잦았던 구간이었다. 대각선 이동 시 횡단보도를 두 번 건너야 하는 구조 탓에 보행자들이 신호를 서두르다 사고가 나곤 했고, 차량이 교차로로 진입하면서 발생하는 사고도 적지 않았다. 그러나 2020년 대각선횡단보도가 설치된 뒤 상황은 달라졌다. 설치 전 매년 평균 5건이던 사고가 설치 후에는 0건으로 줄었다.



모든 방향으로 건널 수 있는 대각선횡단보도가 설치된 교차로에서 교통사고가 10년 전보다 18% 줄었다는 조사 결과가 나왔다. 서울시는 한국도로교통공단(서울지부)과 함께 2012~2023년 대각선횡단보도 217곳의 설치 전·후 효과를 비교한 결과 이같이 나타났다고 18일 밝혔다.



시에 따르면 교통사고 건수는 377건에서 308건으로 18.4% 감소했다. 특히 횡단보도를 건너는 보행자를 차로 들이받는 ‘보행자 보호 의무 위반’ 건수가 50%(34건→17건) 줄었다.



보행자가 도로를 건너는 과정에서 발생하는 사고도 전반적으로 감소했다. 보행자와 차가 부딪치는 사고는 27.3%(99건→72건), 보행자가 도로를 횡단하던 중 발생한 사고는 25.8%(66건→49건) 줄어든 것으로 집계됐다.



무엇보다 차량이 우회전하거나 좌회전하는 과정에서 보행자와 충돌하는 사고가 각각 35.3%, 44.8% 줄었다.…



시 관계자는 “모든 방향의 보행신호가 켜질 때 차량 진입이 금지되면서 보행자 안전을 높이는 데 뚜렷한 효과가 있었다”고 설명했다.



보행자 이동거리도 짧아졌다. 대각선횡단보도 설치 후에는 한 번에 건널 수 있게 되면서 이동거리가 평균 5.6m(32.5m→26.9m, 17.2%) 줄었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지