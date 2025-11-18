韓·UAE, AI 분야 200억弗 MOU

한국과 아랍에미리트(UAE)는 18일(현지시간) 아부다비에서 열린 이재명(얼굴) 대통령과 무함마드 빈 자이드 알나하얀 대통령의 정상회담을 계기로 양국의 인공지능(AI)·원자력 등 첨단산업 분야 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU) 7건을 체결했다. 정부는 이번 방문을 계기로 AI 협력 분야에서 200억달러, 방산 분야에서는 150억달러의 경제적 성과를 기대한다고 밝혔다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 열린 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 확대 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 정상회담에서 “형제의 나라에 와서 마음이 편하고 행복하다”며 “확고한 신뢰와 존중, 그리고 형제의 정신을 기반으로 향후 어떤 외교 상황의 변화가 있더라도 흔들리지 않고 (양국 관계를) 견고하게 발전시키길 바란다”고 말했다.

알나하얀 대통령은 “첫 중동 순방국으로 UAE를 택한 것을 기쁘게 생각한다”며 “저의 아버지이신 선대 대통령께서 섬으로 이뤄진 아부다비와 육지를 잇는 교량을 건설하기로 하고 (건설을 맡을 업체로) 한국 회사를 택했다. 그때의 교량이 아부다비와 육지를 잇는 것처럼 양국을 연결하는 교량도 많이 있다”고 협력 강화 필요성을 역설했다.

강훈식 대통령 비서실장은 현지에서 진행된 브리핑에서 “기대되는 성과가 AI 협력 200억 달러, 방산 수출 150억 달러, K 컬처는 시장가치로 환산할 경우에 704억 달러 등 총 1000억 달러가 넘고, 원화로는 150조원에 달하는 만큼 이번 정상회담은 단순한 우호 과시에 멈추는 것이 아니라 실질적인 경제동맹의 출발이 될 것”이라고 설명했다.

