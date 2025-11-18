세계일보

검색

‘정청래의 100일’…공개 발언 전수 분석 속 鄭의 본심은

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-11-18 17:37:16 수정 : 2025-11-18 17:37:15
박유빈 기자 yb@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

“저의 당대표 당선은 당원주권시대를 열망하는 민주당 주인이신 당원들의 승리입니다.”

 

더불어민주당 정청래 대표는 한여름 햇살이 내리쬐던 8월 2일 이 말과 함께 당 대표 임기를 시작했다. 초겨울이 다가온 9일. 그는 취임 100일을 넘겼다. 그 100일 동안 ‘정치인’ 정청래의 정치적 지향점은 어디에 찍혀있을까. 정치인의 심리는 말을 통해 엿볼 수 있다. 세계일보가 정 대표 취임 후 100일간 공개석상에서 그가 남겼던 2만여자의 발언을 전수 분석한 이유다. 

더불어민주당 정청래 대표가 18일 국회에서 열린 전국기초·광역의회의원협의회 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

지난 100여일 공개 발언을 종합했을 때 상기되는 정 대표의 이미지는 ‘당원이자 국민을 앞세운 이재명정부의 첫 당대표’다. 당대표 수락연설문부터 지난 11일 전국지역위원장 워크숍 마무리 발언까지 총 80개 회의 및 공개석상에서의 발언을 살펴보면, 정 대표는 이재명정부 첫 여당 대표로서 정부 정책을 뒷받침하고 개혁과제를 적극 수행하겠다는 의지를 대내외에 꾸준히 노출시키는 것을 알 수 있다. “악수도 사람하고도 하는 것”(8월 5일 김어준 유투브 방송 발언)이라는 말처럼 ‘내란’, ‘계엄’ 등 대야 강경 노선을 엿보게하는 발언의 빈도도 높았다. 전임 정부가 파면되고 선출된 새 대통령이 내란세력 개혁이라는 기치를 내걸은 만큼, 여당이 이를 뒷받침한다는 선명성을 부각한다는 분석이다.

 

◆가장 많이 언급한 단어는 ‘국민’ ‘이재명’ ‘내란’

 

지난 재임 기간 동안 정 대표가 빈번하게 언급한 단어는 ‘국민’(684회)이다. 그 뒤를 ‘이재명’(365회)과 ‘내란’(337회) ‘정부’(321회)가 이었다. 국민에는 ‘국민의힘’(110회)을 제외하고 국민경제, 국민주권, 국민적 분노 등 각종 파생 표현도 포함된다. 이재명은 이재명 대통령의 외교 성과를 추켜세우거나 이재명정부 성공을 기원하는 맥락에서 주로 쓰였다. ‘개혁’(263회) ‘당원’(213회) ‘민주당’(204회) 등 단어도 사용 빈도가 높았다.

윤태곤 더모아 정치분석실장은 국민과 이재명을 으레 하는 말로 보고 실질적 1위는 내란이라 봤다. 정 대표 역시 국민을 언급한 첫 문장이 수락연설문을 중 ‘존경하는 국민 여러분’이었다. 윤 실장은 “전임 대통령들도 국민을 언급하는 정치적 표현이 많다”며 “이재명도 여당 대표라 많을 수밖에 없고 사실상 내란이 1위여야 맞는 것 같다”고 말했다.

 

한편 박창환 장안대 특임교수(정치학)는 “국민-이재명-내란은 정 대표에게 삼위일체처럼 한 몸”이라고 분석했다. 박 교수는 “이번 대선이 계엄과 탄핵으로 시작된 선거라 국민의 뜻이라고 명분을 표현할 수밖에 없었고, 정 대표는 이 뜻을 ‘이재명정부 성공과 내란세력 척결’로 해석한 것”이라며 “이재명정부 출발은 국민 명령으로 나라 명운을 살리는 것이며 이를 막으면 내란 세력이라 세 키워드는 일관되게 연결된다”고 말했다.

 

9월로 들어서면서는 내란과 계엄(109회) 언급 빈도가 증가함과 동시에 ‘사법’(172회) ‘대법원’(78회) ‘조희대’(68회)가 급증했다. 이 시기에 조희대 대법원장을 중심에 두고 사법 정상화, 사법 쿠데타, 사법부 책임 등이 반복적으로 나타나다가 당과 대통령실 간 엇박자라는 지적이 잇따르며 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 등 외교 성과를 기점으로 대통령 관련 정치적 발언은 자제하는 모습이다.

 

차재원 부산가톨릭대 특임교수(정치외교학)는 “사법개혁 문제가 조 대법원장 한 명을 쫓아내는 것처럼 기착되면서 정치보복 논란을 낳았다”며 “잠깐 민심이 돌아서니까 대통령실에서 메시지 관리에 나섰고 정 대표도 따라가는 것”이라고 판단했다.  

◆“현재 자기 세력 담을 ‘그릇 만들기’ 시간”

 

문제는 앞으로다. 내년 지방선거 승리를 목표로 정 대표는 중도층을 포섭할 민생·경제·청년 등 정책 관련 발언을 늘릴 수밖에 없다. 그러나 여전히 당원주권과 개혁을 강조하는 정 대표가 얼마나 세를 불릴 수 있을지는 자신에게 달렸다고 전문가들은 밝혔다.

 

민주당이 검찰·사법·언론 3대 개혁을 연내 완수하겠다고 강조하는 만큼 개혁 관련 발언량이나 강도는 연말 내지는 내년 초까지 유지될 것이란 전망이 우세하다. 박 평론가는 “이 대통령은 현재 국정이 중요하고 정 대표는 지선과 다음 대선이 중요해 서로 포지셔닝이 다르다”며 “정 대표는 강성 지지층이 좋아하는 개혁 발언을 이 대통령보다 세게 할 것”이라고 예상했다. 박 평론가는 “앞으로 지선 국면에서 중도층을 안기 위해 경제단체, 종교단체 등을 만나 온건한 이미지를 보이면서도 개혁 발언 비중을 줄이되 강도는 낮추지 않는 투트랙 전략을 쓸 것”이라고 전망했다.

 

정 대표의 센 발언은 정 대표가 위치한 당내 역학구조와도 무관하지 않다. 정 대표는 당내 의원 지지보다 당원 지지를 등에 업고 민주당 수장 자리에 올랐다. 박 교수는 이런 상황을 그가 당내 ‘지분’이 없다고 표현했다. 박 교수는 “정 대표는 당내 조직, 계파가 약한 당대표 중 하나”라며 “정 대표 말이 무게를 가지려면 당연히 당원이 요구하는 데 충성해야 명분이 선다”고 말했다. 딩원주권주의를 내세우는 정 대표는 당 대표·최고위원 선출 규정에서 ‘1당원 1투표제’를 도입하려 하는데 19일부터 전당원 대상으로 여론조사를 진행중이다. 지난 8월 전당대회에서 정 대표는 맞상대였던 박찬대 후보와의 대결에서 권리당원 투표에서는 66.48% 대 33.52%로 앞섰지만, 대의원 투표에서는 46.91%대 53.09%로 뒤쳐졌다. 

 

박 교수는 현재까지의 정 대표 발언을 내년 중도확장성을 표방하기 전 자신의 지지세를 다지는 ‘그릇 만들기’라고 빗댔다. 정 대표가 공개발언에서 이재명을 수백번 말하고 당·정·대 원팀 원보이스를 강조해도 ‘정청래가 자기 정치를 한다’는 지적이 끊이지 않았는데 그 또한 같은 이유다. 박 교수는 “대통령과 갈등도 자기 기반이 약하고 당 장악력이 약한 측면에서 나타난다고 본다”고 평했다. 차 교수는 “정청래란 정치인의 말이 지지층에게 꼭 필요하다는 명분이 서있지만 자기 말로 정치적 고난을 자초한 경우도 많다”며 “이를 체득한 현실 정치인으로서, 대통령을 앞서가는 자신의 메시지를 관리하려고 조절한 결과가 이재명, 국민 같은 키워드의 증가로 나타난 것”이라고 해석했다.


박유빈 기자 yb@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

표예진 '눈부신 미모'
  • 표예진 '눈부신 미모'
  • 차주영 '완벽한 미모'
  • ‘오늘 결혼’ 김옥빈
  • 정은채 가을 분위기 물씬…단발도 예쁘네