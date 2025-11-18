70대 몰던 차량 인도 돌진… 모녀 중상

인천에서 70대 고령 운전자가 몰던 승용차가 대낮에 보행로를 덮쳐 30대 엄마와 이 여성의 두 살배기 딸이 크게 다쳤다. 18일 인천 부평경찰서에 따르면 이날 낮 12시19분 부평구 십정동의 한 공영주차장 인근에서 A(73·남)씨가 운전하던 차량이 인도로 돌진했다.

“검은색 차가 약국 앞으로 돌진했다”는 119 신고를 받고 출동한 소방 당국은 차량 아래 깔렸던 30대 여성을 의식이 없는 상태로 구조했다. 해당 여성은 심정지 상태로 119 구급대에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌다. 딸도 신체 일부를 심하게 다쳐 함께 이송된 후 의식불명으로 악화됐다.



A씨는 머리 부위를 다쳐 의료기관에서 치료를 받았다. 앞서 A씨의 차량은 동암역 주차장 출구에서 잠시 정차했다가 갑자기 보행로 쪽으로 달려 이곳을 지나던 모녀를 순식간에 친 것으로 파악됐다. 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 영상 등을 토대로 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다. 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 최초 입건된 운전자는 향후 피해자가 사망할 경우 치사 혐의가 적용된다. 경찰은 그가 급발진을 주장하지는 않았다고 전했다.

