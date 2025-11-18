도시유전, 영국 사비엔과 전략적 제휴… 재생원료 글로벌 판로 개척 본격화

도시유전은 재생원료 글로벌 판로 개척과 대규모 국내 친환경 산업단지 구축을 본격화한다고 18일 밝혔다.

이날 전북 정읍의 ‘웨이브 정읍 공장’에서 열린 협약식에는 정영훈 도시유전 대표, 리차드 패리스 영국 사비엔 테크놀로지 그룹 회장, 케빈 주노 트라피규라 이사, 박정우 웨이브정읍 대표, 이철 로우카본 대표 등이 참여했다.

도시유전 웨이브 정읍 공장. 도시유전 제공

도시유전은 글로벌 재생원료(RGO) 시장 공략을 위해 사비엔과 2023년 체결했던 업무협약(MOU)를 대체하는 최상위 단계의 파트너십 계약인 전략적 제휴계약(PSA)을 공식 체결하고, 국제 RGO 플랜트 개발과 글로벌 공급망 구축을 공동으로 추진하기로 합의했다.

양사 간 상호 지분보유 구조 확립, 사비엔의 미주·유럽 독점 대리점 권한 연장, 재생유 국제 판매 네트워크 공동 개발 등의 내용이 담겼다. 사비엔은 웨이브정읍 플랜트에서 생산되는 재생유를 자사의 영국·EU 상업 인프라를 활용해 유럽 시장에 공급하는 역할을 한다.

양사는 PSA에 따라 촉매 공급계약, 제조 라이선스 계약, 주주 간 계약 등 후속 문서를 2026년 1분기까지 순차 체결하며 글로벌 사업을 본격적으로 추진할 계획이다.

도시유전은 탄소 포집·활용(CCU) 전문기업 로우카본과 전남 강진 강진산단 내 대규모 친환경 산업단지 조성을 위한 합의각서(MOA)도 체결했다.

트라피규라는 웨이브정읍 플랜트에서 생산되는 재생원료에 대한 글로벌 판매 관련 협의를 웨이브정읍과 지속적으로 이어나가기로 했다.

정 대표는 “지속적인 해외 사업 확장과 글로벌 기술 협력체계를 강화시켜, 글로벌 친환경 산업 생태계 전환에 한국 기술이 중심이 되게 할 것”이라고 밝혔다.

