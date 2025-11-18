조현 외교 "핵 없는 한반도 절대적 과제"…동북아 3국 협력에 중·일도 호응

South Korean Foreign Minister Cho Hyun speaks at the Republic of Korea Mission in New York during the 80th session of the United Nations General Assembly, Friday, Sept. 26, 2025. (AP Photo/Ted Shaffrey)

조현(사진) 외교부 장관이 한반도 비핵화의 절대적 중요성을 재차 강조했다.

조 장관은 18일 국립외교원에서 열린 ‘서울외교포럼 2025’에서 윤종권 외교부 국제사이버협력대사가 대독한 기조연설을 통해 “한국이 안보 측면에서 가장 우선할 과제는 전쟁을 예방하고, 한반도가 무력 충돌의 촉발점이 되지 않도록 하는 것”이라며 “핵 없는 한반도는 포기해선 안 될 절대적 과제”라고 밝혔다. 이어 “정부는 단계적 접근을 통해 북한 핵무기 고착을 막고, 이를 궁극적으로 폐기함으로써 비핵화와 평화체제를 구축하기 위한 모든 노력을 기울일 것”이라고 했다.

조 장관은 한·미 연합태세를 기반으로 방위 역량을 강화하는 한편, 우발적 충돌을 방지하고 긴장을 완화하기 위해 북한과 대화를 복원하려는 노력이 수반돼야 함을 강조했다. 북한의 증가하는 핵·미사일 위협에 더해 자국 우선주의 기조와 지정학적 경쟁이 소용돌이치는 속에서 “한국은 점점 더 복잡한 전략적 계산에 직면해 있다”고 한 조 장관은 “국익에 기반한 실용외교 정책을 추구하는 것은 선택이 아니라 필수”라고 진단했다. 조 장관은 또 “평화 공존을 위한 노력을 한반도에 국한해선 안 된다”며 역내 안정을 위해 한·미·일 협력과 더불어 한·중·일 협력을 촉진하겠다는 의지를 보였다.

이어진 세션에서는 한·중·일 협력 필요성에 대한 중국과 일본 대사의 호응이 있었다. 패널로 참석한 미즈시마 고이치 주한일본대사는 “다자주의가 예전만큼 효력을 발휘할 수 없다면 작은 국가, 유사입장국끼리 협력을 강화하는 것이 좋은 대안”이라는 입장을 보였다. 다이빙 주한중국대사는 중국과 미국이 대립 속에서도 협력한다고 거론하며 “중국은 누구한테도 도전할 생각이 없으며 중국의 부상이 위협이라고 판단한다면 우리도 국익과 품격을 지킬 수밖에 없다”고 말했다. 다이 대사는 중국의 한반도 정책에 대해 “나름의 건설적 역할을 지속할 것”이란 기존 입장을 재확인했다.

이날 토론에서는 한·미·일, 한·중·일을 넘어 전문 분야 협의체를 한국이 주도할 필요성도 제시됐다. 잭 쿠퍼 미국기업연구소 선임연구위원은 “한국은 소다자협의체에 들어가야 한다”며 보다 뚜렷한 목표나 구체적 임무를 가진 협의체에 한국이 기술강국으로서의 강점 등을 활용해 나서는 것이 좋다고 제언했다.

