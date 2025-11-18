에이드로, 100억원 규모 시리즈B 투자 유치

모빌리티 에어로테크 기업 에이드로가 100억원 규모의 시리즈 B 투자유치를 마무리했다고 18일 밝혔다.

스톤브릿지벤처스, 케이투인베스트먼트, 본엔젤스벤처파트너스, 한국투자파트너스, 브릿지인베스트먼트 등이 공동으로 투자에 참여했다.

투자금은 신규 제품 개발, 해외 사업 확장, 인공지능(AI) 기반 공기역학 디자인 솔루션(AOX) 개발 등에 활용된다.

에이드로는 이번 투자유치를 통해 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 새로운 성장 비전을 제시했다.

윤승현 에이드로 대표는 “모빌리티 산업에서 중요한 것은 마력이 아니라, 효율”이라며 “공기역학을 개선해 주행성능을 높일 수 있다면 그 회사는 경쟁사보다 우위에 설 수 있을 것”이라고 말했다.

에이드로의 제품은 디자인 효과와 함께 공기저항을 줄이고 다운포스를 증가시키는 기능적 효과를 낸다는 설명이다. 테슬라 모델Y 바디킷을 장착한 실제 도로 주행실험에서 공기저항 4.1% 감소, 전비 4.6% 향상이라는 결과를 나타냈다. 2024년 자회사 포함 연결매출은 약 110억원으로 전년 대비 93% 성장했고 2025년 상반기에는 65억원으로 전년 동기 대비 46% 성장했다.

2020년 설립된 에이드로는 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학과 출신 윤 대표와 전 메르세데스-벤츠 및 리비안 디자이너 이용원 최고디자인책임자(CDO), F1 출신 스콧 비튼 최고기술책임자(CTO) 등이 참여하고 있다. 테슬라, BMW, 토요타, 포르쉐 등 12개 브랜드를 대상으로 230여종의 바디킷을 개발·판매하고 있다.

