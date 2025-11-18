김옥빈, 비연예인♥과 결혼…눈부신 웨딩드레스 자태

배우 김옥빈(38)이 결혼식 사진을 공개했다.

김옥빈은 17일 본인 소셜미디어에 "눈코뜰새 없이 바쁜 하루였어요"라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 김옥빈은 순백의 웨딩 드레스를 입고 여러 포즈를 취했다.

청순한 미모와 늘씬한 몸매가 이목을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "아름답습니다", "너무 고생하셨고 축하드려요", "아름다운 신부 옥빈씨 온 마음으로 축하해요" 등의 댓글을 올렸다.

김옥빈은 지난 16일 서울 중구 장충동 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다.

소속사 고스트스튜디오는 지난달 1일 "김옥빈이 11월16일 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다. 예비 신랑은 비연예인으로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정"이라고 밝혔다.

김옥빈은 2005년 영화 '여고괴담4 목소리'로 데뷔했다.

영화 '박쥐'·'여배우들'(2009) '소수의견'(2015) '악녀'(2017), 드라마 '오버 더 레인보우'(2006) '칼과 꽃'(2013) '아스달 연대기'(2019) '연애대전'(2023) 등에 출연했다.

