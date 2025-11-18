태항호, ♥김사랑 닮은꼴 아내와 붕어빵 딸 공개 “빛이 나더라”

배우 태항호가 아내와의 러브 스토리와 5세 딸 사진을 공개했다.

지난 17일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 결혼 7년 차 배우 태항호가 스페셜 게스트로 함께했다.

태항호는 배우 김사랑 닮은꼴과 결혼한 비결로 "우리 같은 과는 그냥 못생긴 과다. 진실과 꾸준함, 성실함, 헌신이 있어야 한다"고 짚었다.

그러면서 "내가 이태원, 아내가 일산 살 때 차도 없을 때였다. 새벽에 첫차 타고 일산으로 갔다. 출근 시간에 혼자 심심하지 않느냐. 난 집에 와서 모자란 잠 자고 퇴근 시간에 다시 갔다. 한 달 했다. 이런 과는 재치도 있어야 한다. 순간 눈치를 봐 가면서 웃긴다"고 말했다.

태항호는 2019년 여섯 살 연하 비연예인과 결혼했다. 2년 만인 2021년 딸을 안았다. 이날 처음으로 다섯 살 딸 사진을 공개했다. 그는 "예전에 MBC '라디오스타'에선 딸 이름도 공개하기 꺼렸다. 그땐 한 살이라서 자아가 없으니까 물어볼 수 없었다. 이번엔 물어봤다"면서 "어차피 날 닮을 거니까 '얼굴 크기만 닮지 말라'고 엄청나게 빌었다. 누가 봐도 날 닮았지만 예쁘게 닮았다"며 좋아했다.

한편 SBS '동상이몽2'는 다양한 분야의 커플들이 알콩달콩 살아가는 모습을 '남자'와 '여자' 입장에서 바라보고, 운명의 반쪽을 만난다는 것의 의미와 두 사람이 함께 사는 것의 가치를 살펴보는 프로그램으로 매주 월요일 오후 10시 10분에 방송된다.

