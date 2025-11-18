장애 증가에도 줄었던 기상관측장비 교체 예산, 국회 기후환노위 심사서 35억↑

내년도 기상청 기상관측장비 신설·교체 예산이 국회 기후에너지환경노동위원회 심사에서 35억원 증액됐다.

기후변화에 따른 이상기상 현상 등 요인으로 장비 장애가 계속 증가하는데도 정부가 관련 예산을 올해보다 40% 이상 줄여 부적절하단 지적이 나온 터다. 이 예산은 국회 예산결산특별위원회와 본회의를 통과하면 최종 확정된다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 기후에너지환경노동위원회 제7차 전체회의에서 안호영 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

기후환노위는 17일 전체회의에서 2026년 기상청 예산안을 의결했다.

여기서 ‘지상·고층 기상관측망 확충 및 운영’ 사업 예산을 35억3200만원 증액해 모두 241억3900만원으로 조정했다. 지상기상관측장비 신설(33대)과 노후 관측장비 교체(18대) 관련 예산을 추가 반영한 것이다.

기존 정부안에서는 이 사업 예산이 206억700만원으로 책정된 상황이었다. 이는 올해(248억7600만원)보다 17.2%(42억6900만원) 적은 액수다. 기후환노위 예비심사건토보고서 등에서 자동기상관측장비 장애 건수가 2021년 330건에서 지난해 600건으로 증가하는 상황 등을 거론하며 기상관측장비 교체 예산 확보 노력이 필요하단 지적이 나오기도 했다.

