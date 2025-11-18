이해인, 5000만원 보이스피싱 사기 극복 “40억 건물주 됐다”

유튜브 채널 '이해인 36.5' 화면 캡처

유튜버 겸 배우 이해인이 40억대 건물주가 됐다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '이해인 36.5'에는 '40억 자산가와 결혼했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

건물 매매 계약서에 도장을 찍는 과정을 '결혼'에 비유한 콘셉트로, 건물 매입 과정이 담겼다. 영상에서 이해인은 부동산 전문가와 함께 강동구의 건물 등을 돌아보며 매입 후보지를 검토했다.

이후 부동산 전문가 사무실을 다시 찾은 그는 "잘 후려쳐주셔서 괜찮은 가격으로 매매하게 됐다"고 말했다.

매매 계약을 체결한 이해인은 "오랜만에 도장을 꺼냈다"며 "제가 드디어 40억 건물주가 됐다. 아무튼 아주 핫한 거래였다"고 만족감을 드러냈다.

영상 말미에는 이해인의 내레이션이 담겼다. 그는 "나는 건물주다"라고 재차 강조한 뒤 "내년 2월 건물에서 만나요"라며 다음 콘텐츠를 예고했다.

이해인은 2005년 CF모델로 데뷔해 드라마 '다섯 손가락'(2012) '지성이면 감천'(2013) '마녀의 성'(2015~2016) 등에 출연했다.

유튜브 채널에서 예명 '이지'로 활동하며 피아노 연주 콘텐츠로 주목 받았다．

한편 이해인은 과거 보이스피싱 사기로 5000만 원을 잃었다고 고백한 바 있어 더욱 눈길을 모으고 있다.

