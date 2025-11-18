촬영 중 쓰러진 김수용 “다행히 안 죽어…죽다 살아났다”

사진=김수용, 윤석주 SNS

개그맨 김수용(59) 측이 실신 후 건강 상태를 공개했다.

소속사 미디어랩시소는 17일 "김수용씨 상태가 많이 좋아졌고 회복 중"이라며 "현장에서 빠른 처치가 이뤄져 현재 의사소통도 가능하다. 평소 특별한 전조증상이나 지병은 없었다. 정확한 진단을 위해 정밀 검사를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

개그맨 윤석주 또한 17일 자신의 개인 채널을 통해 "개그맨 김수용 선배가 쓰러졌다는 소식을 듣고 깜짝 놀라서 카톡을 드렸다"며 김수용과 나눈 메시지를 공개했다.

메시지 캡처본에 따르면 윤석주는 "형님 괜찮으신 거죠? 걱정 되네요"라고 안부를 물었고, 김수용은 "다행히 안 죽었어. 죽었다 살아남"이라고 답했다.

이에 윤석주는 "조의금 굳었다 아싸..."라는 메시지를 전했고, 김수용은 "까비"라고 받아쳐 유쾌함을 안겼다.

이와 함께 윤석주는 "개그맨이란 몸은 아파도 마음은 쉽게 주저앉지 않는 사람들이다. 이 업계의 묘한 힘.. 오늘도 느낀다. 수용 선배, 얼른 회복하시길"이라고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

앞서 김수용은 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 찍다가 의식을 잃고 쓰러졌다. 소방 구급대가 심폐소생술 등을 한 뒤 구리 한양대병원 응급실로 이송했다. 당시 위중한 상태였으나, 호흡과 의식을 회복해 중환자실로 옮겼다. 전날 시소는 "김수용씨가 검사·치료를 받고 의식을 되찾았다. 안정을 취하고 있는 상태"라고 했다.

한편 김수용은 1991년 KBS 1회 대학개그제에서 장려상을 받으며 데뷔했다. KBS 공채 개그맨 7기다. 유튜브 채널 '조동아리' 등에서 활약 중이다. 아버지 김관엽씨는 의사이며, 지난해 3월 별세했다. 인제대 교수를 거쳐 인제대 상계백병원 원장을 역임했다.

