“손잡이 하나 잘못 만졌다가…온 가족이 ‘이 병’ 걸렸어요” [건강+]

겨울철에 주로 발생하는 장관 감염증인 로타바이러스 환자가 최근 서서히 늘고 있다. 로타바이러스는 급성 위장관염 원인 바이러스다. 사람에서 사람으로 직접적으로 전파된다. 분변에 오염된 물건이나 음식물, 호흡기를 통해서도 전염된다. 감염 시 구토, 설사, 발열 등 증상이 나타난다. 대부분 회복되지만 드물게는 심한 탈수로 사망할 수도 있다.

18일 질병관리청에 따르면 올해 45주차(11월 2∼8일) 그룹 A형 로타바이러스 환자는 모두 54명으로, 43주(24명) 이후 거의 2배가 됐다. 45주차 환자 수는 작년 같은 기간(34명)보다 58.8% 많은 수준이다.

문 손잡이(왼쪽), 전자현미경으로 구성한 로타바이러스(오른쪽). 게티이미지뱅크·위키백과 캡처

사람이 감염되는 로타바이러스에는 그룹 A∼C형이 있다. 이 가운데 법정 감염병으로 지정된 것은 그룹 A형이다.

로타바이러스에 따른 바이러스성 장염은 특히 11∼3월의 추운 계절에 많이 발생한다.

질병청 관계자는 “보통 겨울철에 유행하는 편”이라며 “계절 변화에 따라 환자가 증가할 것으로 예상한다”고 말했다.

로타바이러스는 백신으로 예방할 수 있다. 영아는 국가 예방접종으로 무료 접종도 지원된다. 백신 종류에 따라 생후 2, 4개월 두 차례 혹은 2, 4, 6개월 총 세 차례 접종하면 된다.

겨울철에 유행하는 또 다른 바이러스성 장관 감염증 중 하나인 노로바이러스도 최근 환자가 증가 추세다.

사진=게티이미지뱅크 제공

45주차 노로바이러스 환자(69명)는 직전 주(77명)보다 줄었으나 작년 같은 기간의 환자 수(45명)보다는 53.3% 많다.

44주차를 기준으로 했을 때 그룹 A형 로타바이러스 검출률은 작년 같은 기간보다 2.3%포인트(p), 노로바이러스 검출률은 2.6%p 늘었다.

노로바이러스는 예방 백신이 없다. 유전자에 따라 28종류에 이르기 때문에 이를 예방하는 백신을 만드는 데 기술적인 한계가 있다. 노로바이러스에 감염돼도 대부분 설사 증상 등을 호소하다가 호전된다. 일부 유전적 특성에 따라 심한 증상으로 발전하는 사람도 있다. 노인이나 소아, 영아는 심각한 합병증이 나타날 수 있다.

사진=게티이미지뱅크 제공

이들 장관 감염증을 막으려면 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기, 음식물 익혀 먹기 등이 중요하다.

화장실, 변기, 손잡이 등은 염소 소독제를 40배 희석(염소 농도 1000ppm)해 소독하는 것을 권고한다. 환자 분비물을 제거할 땐 비말을 통해 감염되지 않도록 마스크(KF94)와 장갑을 착용해야 한다.

