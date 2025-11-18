아침기온 10도 '뚝'…충남·제주 가끔 비 또는 눈

화요일인 18일 북쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역 아침 기온이 영하권에 들겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 전날보다 5∼10도가량 떨어져 서울 -1.9도, 인천 -1.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -5.6도, 강릉 0.7도, 청주 0.1도, 대전 -0.3도, 전주 2.4도, 광주 4.9도, 제주 10.2도, 대구 2.1도, 부산 3.1도, 울산 2.3도, 창원 3.4도 등이다.

낮 기온은 4∼11도로 예보됐다.



바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 면역력이 약한 노약자와 어린이는 건강관리에 유의해야겠다.



기온은 19일까지 평년보다 낮다가 모레부터 비슷해지겠다.



충남서해안과 전라권서부, 제주도는 곳에 따라 가끔 비 또는 눈이 내리겠다.



밤까지 그 밖의 전북과 경기남부서해안, 충남북부내륙에 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울이나 0.1cm 미만의 눈이 날리겠다.



예상 강수량은 충남서해안 1mm 안팎, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남서부 5mm 안팎, 제주도 5∼10mm다.



제주도산지에는 1∼5cm의 눈이 쌓일 것으로 예상된다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.



해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해·남해 1.0∼4.0m로 예상된다.



강풍특보가 발효된 충남서해안과 전라해안, 제주도는 오전까지, 경북남부동해안은 늦은 오후까지 바람이 매우 강하게 불겠다.



