"출장 간다며? 왜 여기 있어?"… 카카오맵 '친구 위치' 악용 우려

카카오톡 친구끼리 위치를 공유할 수 있는 카카오맵 서비스 이용시간이 무제한으로 확대됐다. 편리하다는 평가와 함께 사생활이 침해될 수 있다는 우려가 나온다.

17일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오맵은 지난 12일 업데이트로 새로운 ‘친구 위치’ 기능을 적용했다.

친구위치는 이용자와 카카오톡 친구와 동의 하에 서로 위치를 확인할 수 있는 기능이다. 카카오맵 지도 위에서 친구에게 이모티콘을 보내거나 채팅으로 짧은 대화를 나눌 수 있다.

또 기존에는 최장 6시간 동안 위치를 공유할 수 있었지만, 시간 제한 없이 위치를 공유할 수 있게 됐다.

카카오톡 친구와 최대 10개 그룹으로 친구 위치 기능을 사용할 수 있고, 위치 숨기기 기능으로 내 위치를 잠시 숨길 수 있다.

14세 미만 이용자는 부모의 동의를 받아야 서비스를 이용할 수 있다. 위치 공유 대상이 새로 생길 때마다 동의를 새로 받아야 한다.

카카오는 또 이번 개편으로 카카오톡 메신저 안에서 바로 초대 메시지를 보낼 수 있는 플러스 메뉴를 추가했다.

카카오는 업데이트 공지에서 “소중한 가족의 귀갓길을 지켜보거나, 사랑하는 연인, 친구들의 위치를 확인할 수 있다”며 “주말 모임을 위해 약속 장소로 모이거나 러닝 크루, 등산 동호회 멤버와도 그룹을 만들어 서로의 위치를 지도에서 볼 수 있다”고 설명했다.

하지만 온라인상에서는 이번 업데이트를 두고 자칫 사생활 침해로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다.

‘치매가 있는 가족이 있으면 유용할 듯하다’, ‘어린 자녀의 안전을 확인하기 좋다’는 반응도 있었지만, ‘가족이나 연인간 과한 감시로 이어질 수 있다’, ‘직장 내 위치 감시 수단으로 이용될 수 있다’는 우려도 거셌다.

카카오는 친구위치 서비스에 대해 “이용자의 동의가 없이 친구가 내 위치를 볼 수 없다”며 “더 이상 위치공유를 하고 싶지 않다면 친구위치 그룹 나가기로 위치 공유를 끝낼 수 있다”고 설명했다.

