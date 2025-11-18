"자영업 어렵다면서…외제차 산 아들 부부 때문에 고민"

운영하고 있는 자영업 가게 상황이 녹록치 않음에도 불구하고 최근 외제차를 산 아들 부부 때문에 고민이라는 60대 여성의 사연이 전해졌다.

14일 JTBC '사건반장'에는 아들이 결혼한 지 5년 정도 됐다는 60대 주부 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 "며느리는 동네에서 작은 카페를, 아들은 식당을 운영하고 있다"면서 "그런데 경기가 안 좋다 보니 둘 다 직원 월급도 못 줄 만큼 어렵다. 그래서 아들이 부업으로 새벽까지 배달 일까지 하면서 겨우 버티고 있다"라고 운을 뗐다.

그런데 얼마 전 며느리는 A씨 앞에 독일산 고급 외제차를 끌고 나타났다고 한다.

A씨가 차에 대해 묻자 며느리는 "새로 뽑았다. 전에 타던 게 폐차 일보 직전이라서"라고 답했다.

이어 A씨가 "너희 요즘 가게 어렵다며, 모아놓은 돈이 좀 있었어?"라고 묻자, 며느리는 "돈이 어디 있나요. 내일의 제가 다 갚겠죠. 한 10년 정도 있으면 갚을 수 있어요"라고 말했다고 한다.

A씨는 "가뜩이나 힘든 상황에 매달 50만원씩이나 내면서 외제차를 꼭 타야 하는 거냐"면서 "심지어 3년 전에 새로 산 멀쩡한 아들 차도 따로 있다. 집 살 때 받은 대출도 아직 다 안 갚았다고 하는데 무슨 생각으로 이러나 걱정이 돼서 요즘 잠도 잘 못 자고 있다"라고 토로했다.

A씨의 남편은 성인이니 알아서 하도록 두라는 입장이라고 한다. A씨는 "내년에 아기까지 태어나는 마당에 경제적 관념이 있는 건지 없는 건지 그냥 하고 싶은 대로 한다는 건지 정말 답답하다. 어떻게 해야 하나"라고 물었다.

박상희 한국열린사이버대 상담심리학과 교수는 "하고 싶으면 하는 거다. 저는 살 수 있는 능력이 됐을 때 한다는 기준이 있다. 능력이 안 되면 못하는 거다"라면서도 "집 대출금에 카페, 식당에 아기까지 태어날 예정인데 3년 된 새 차가 있는 상황에서 외제 차를 새 차로 뽑는 건 이해가 안 된다"라고 말했다.

