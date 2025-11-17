‘징계 검토 반발’ 검사장 2명 사의… 줄사표 촉각

박재억 수원지검장(사법연수원 29기)과 송강 광주고검장(29기)이 17일 잇따라 사의를 표명했다. 법무부가 노만석 전 검찰총장 권한대행에게 ‘대장동 사건 항소 포기’ 경위와 법적 근거에 대한 설명을 요구했던 검사장들의 징계 검토에 대한 항의 표시란 해석이 나온다. 일각에선 이번 사퇴가 검찰 고위직 ‘줄사표’로 이어질 가능성도 제기된다.

17일 서울 서초구 대검찰청. 연합뉴스

법조계에 따르면 박 지검장은 이날 대검과 법무부 등에 사의를 표명했다. 앞서 10일 박 지검장을 포함한 검사장 18명이 검찰 내부망을 통해 노 전 대행의 해명을 요구한 지 일주일 만이다. 박 지검장은 18명 중 선임으로서 이를 주도했던 것으로 알려졌다.



이후 정부·여당은 검찰을 전방위로 압박했다. 더불어민주당은 검찰총장을 포함한 검사를 일반 공무원처럼 파면할 수 있도록 하는 법안 발의에 나섰고, 법무부는 해당 검사장 전원을 평검사로 전보하는 방안을 검토 중이다. 이에 검찰 내부에서는 ‘검찰 길들이기’, ‘사적 보복’ 등 격앙된 반응이 나왔다.



송 고검장도 이날 법무부에 사의를 표명했다. 송 고검장은 이번 사태와 관련해 공식 입장을 내놓지 않았지만, 노 전 대행에게 개인적으로 “항소 포기 경위를 설명해야 한다”는 의견을 전달한 것으로 전해진다.



법조계에선 두 사람의 사퇴가 검찰 지휘부 전반으로 확대될 수 있다는 전망도 나온다. 정부·여당의 강경 기조가 이어지고, 평검사 전보 조치가 현실화될 경우 검찰 내부 동요는 더욱 격화할 것이라는 관측이다.



박 지검장은 대검 마약·조직범죄부장, 서울중앙지검 강력부장, 대검 마약과장 및 조직범죄과장 등을 거친 대표적인 ‘강력통’이다. 송 고검장은 대검 기획조정부장, 인천지검장, 법무부 검찰국장 등을 지냈으며, 대검 공안1~3과장을 3년 연속 맡아 ‘공안통’으로 꼽힌다. 두 사람은 모두 노 전 권한대행과 사법연수원 29기로 동기다.



한편 박 지검장의 사의 표명으로 이날 수원지검에 설치될 예정이었던 마약범죄합동수사본부 출범도 연기됐다. 박 지검장은 합수본부장으로 내정돼 있었다.

