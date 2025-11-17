韓, ‘국제 탈석탄동맹’ 가입… 석탄발전 폐지 공식화

김성환 “청정에너지 전환 가속”
정부가 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 국제 탈석탄동맹(PPCA)에 가입해 석탄발전의 단계적 폐지를 공식 선언했다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 열리는 COP30에서 바레인과 함께 PPCA에 가입한다고 공식 발표했다. PPCA는 석탄발전의 종식을 목표로 전 세계 180개 이상의 국가·지방자치단체·기업·시민사회가 참여하는 연합체다. 국가 단위로는 영국·미국 등 62개국이 참여 중으로, 우리나라는 아시아 국가로는 싱가포르에 이어 두 번째로 가입하게 됐다.
김 장관은 “한국은 정의롭고 청정한 에너지 전환을 가속하겠다는 약속을 이번 가입을 통해 보여주고자 한다. 국내 석탄발전을 퇴출하고 전 세계적 발전 전환에도 기여하겠다”며 “이는 기후 대응에 필요하고, 에너지 안보를 강화하며 기업 경쟁력을 높인다. 미래 산업에서 수많은 일자리를 창출하는 길”이라고 밝혔다.
우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 PPCA에 가입하지 않은 4개국 중 하나였다. PPCA는 신규 석탄발전 금지와 기존 석탄발전 단계적 폐지를 약속해야만 가입이 가능하다. 이에 서울, 인천, 대구 등 지자체들 가입만 이뤄졌다. 이재명정부는 국정과제 세부과제 중 하나로 ‘2040년 석탄 발전 폐지’를 제시했는데, PPCA 가입은 이를 실행하겠다는 선언으로 풀이된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지