공천룰 다듬는 與… 단체장 평가나선 野

더불어민주당과 국민의힘이 내년 제9회 전국동시지방선거(6월3일)를 앞두고 ‘집안 단속’에 나섰다. 민주당은 당 대표·최고위원 선거에서 당원의 영향력을 확대하기 위해 ‘1당원 1표’제도를 개정키로 했다. 4년 전 선거에서 승리를 거두면서 다수 광역자치단체장을 배출했던 국민의힘은 단체장 평가제도를 발표했다.

민주당은 19일부터 20일까지 전당원 투표를 실시한다. 투표안건 중 핵심은 ‘1당원 1표’제도다. 민주당은 그간 당 대표·최고위원 선출 시에 대의원과 권리당원의 투표 반영 비율은 20:1 미만으로 했었는데 이를 개정해 반영 비율을 1:1로 동일하게 부여하는 방안을 전당원 투표 안건으로 올렸다. 이는 정청래 대표의 전당대회 공약사항이기도 하다.

정 대표는 이날 최고위원회의에서 “나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원”이라면서 “나라의 선거에서 국민 누구나 1인 1표를 행사하듯이 당의 선거에서도 누구나 1인 1표를 행사해야 한다”고 말했다.

아울러 전당원 투표에는 지방선거 경선 후보자가 4인 이상일 경우에는 예비경선을 시행하고 예비경선은 권리당원 100% 경선으로 진행하고 2차본선에서는 ‘결선투표제’를 도입하는 안, 기초·광역 비례의원 선출 방식을 권리당원 100% 투표로 선정하는 안에 대한 찬반도 묻는다. 정 대표는 “내년에 실시되는 6·3 지방선거에서 열린 공천시스템으로 공천혁명을 이룩하겠다”고 했다.

국민의힘 당 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF)는 이날 광역·기초단체장 평가체계를 발표했다. 평가체계는 △정량지표(50%) △개인 프레젠테이션(20%) △여론조사(30%) △가·감점(-10∼10%)로 구성된다. 정량지표는 각 단체장이 속한 지역의 경제지표와 리더십 지표, 당 기여 지표 등이 포함된다.

정점식 TF위원장은 “지역별로 다른 정치적·경제적 상황을 감안해 단체장의 임기 시작점 또는 민선 7기의 성과를 기준으로 현재 변화율을 측정할 계획”이라고 설명했다. 각 단체장이 직접 자신의 성과를 설명하고 비전을 제시하는 프레젠테이션(PT) 평가 방식도 처음 도입된다.

국민의힘은 12월 중 자당 소속 광역·기초단체장에 대한 심사에 돌입하기로 했다. 평가 결과는 공천관리위원회에 전달돼 공천심사 기초자료로 활용된다. 다만 하위 20%에 대한 컷오프(경선 배제)는 별도로 진행되지 않는다.

