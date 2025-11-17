‘쾅쾅쾅 펑!’ 상주영천고속道 연쇄추돌… 6명 사상

17일 새벽 상주영천고속도로에서 다량의 기름을 싣고 달리던 유조차가 화물차, 승용차 등과 잇따라 부딪히는 연쇄 추돌·충돌 사고로 차량 운전자 2명이 숨지고 4명이 다쳤다. 사고 차량 3대에서 난 불은 2시간30여분 만에 모두 진화됐지만 현장 수습에 시간이 걸려 양방향 통행이 수시간 동안 제한되면서 고속도로 이용자들이 큰 불편을 겪었다.

17일 새벽 연쇄 추돌·충돌 사고가 발생한 경북 영천시 신녕면 상주영천고속도로 신녕IC 인근에서 소방관들이 화염에 휩싸인 26t 탱크로리에 물을 뿌리고 있다. 경북소방본부 제공

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 3시12분 경북 영천시 신녕면 화남리 상주영천고속도로 신녕IC 인근(63.7㎞ 지점)에서 1차선을 이용해 상주 방향으로 달리던 26t짜리 탱크로리가 2차선에서 주행 중이던 25t 화물차량의 좌측 적재함을 추돌했다. 이후 14t 화물차가 사고 탱크로리 차량 뒷부분을 추돌하는 등 뒤따라오던 2.5t 화물차와 승용차, 버스 등 차량 8대가 추가로 연쇄 추돌했다.

또 사고 화물차 1대에 실려 있던 H빔 여러 개가 반대 방향인 영천 방면으로 떨어지면서 이를 피하려던 승용차와 탱크로리, 13t 화물차 3대가 옹벽, 가드레일 등과 충돌하는 사고가 뒤따랐다. 이번 사고로 상주 방면으로 가던 2.5t 화물차 운전사와 반대편 차선에서 달리던 승용차 운전자 등 2명이 숨지고, 4명이 부상한 것으로 파악됐다.

사고가 발생한 지점은 25m 높이 교량으로 그 아래로는 탱크로리(벙커C유 2만4000ℓ 적재)에서 흘러나온 기름이 떨어졌다. 고속도로에서 위에서 흘러내린 기름은 인근 논밭 수로에 흘러들어, 일대 수로는 까만 기름으로 가득 찼다. 영천시청 공무원들은 유·흡착지 등을 활용해 수로 방재 작업을 펼치고 있다.

경찰 관계자는 “사고를 낸 탱크로리 운전자는 음주는 하지 않은 것으로 파악됐고, 탱크로리에 실린 화물은 벙커C유로 폭발 위험은 없는 상태”라며 “정확한 사고 경위를 파악하고 있다”고 말했다.

