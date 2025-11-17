어린이의 ‘놀 권리’ 보장…넥슨 ‘단풍잎 놀이터’ 행안부 우수 시설 선정

넥슨과 넥슨재단은 어린이의 놀 권리와 건강권 향상을 위해 경기도 의정부시에 조성한 ‘단풍잎 놀이터’ 2호가 행정안전부 우수 어린이 놀이시설로 선정됐다고 17일 밝혔다. 넥슨 제공

넥슨과 넥슨재단은 어린이의 놀 권리와 건강권 향상을 위해 경기도 의정부시에 조성한 ‘단풍잎 놀이터’ 2호가 행정안전부 우수 어린이 놀이시설로 선정됐다고 17일 밝혔다.

행정안전부 우수 어린이 놀이시설은 전국 8만4000여개 놀이시설 중, 시·도교육청의 추천을 받은 시설을 대상으로 안전관리 등 평가를 거쳐 선정된다.

올해는 전국에서 총 8곳이 지정됐고 그 중 실외 공공 놀이터는 ‘단풍잎 놀이터’ 2호를 포함해 단 2곳이다.

우수 시설로 등록된 놀이터는 향후 타 지역의 놀이터 조성의 모범 사례로 활용될 예정이다.

넥슨과 넥슨재단은 놀이 시설 부족과 노후화로 이용률이 저조했던 ‘하늘빛 어린이공원’을 의정부시와 함께 ‘단풍잎 놀이터’ 2호로 새롭게 개장했다.

넥슨 김창섭 메이플스토리 국내 총괄디렉터는 “아이들이 스스로 즐기며 성장할 수 있는 권리를 되찾아주는 의미 있는 사회공헌 활동이라고 생각한다”고 말했다.

현재 성남과 의정부에 ‘단풍잎 놀이터’ 두 곳이 있으며 2026년 서울 어린이대공원에 3호 개장을 앞두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지