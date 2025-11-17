산림청 신임 차장에 박은식 산림산업정책국장 임명

산림청 신임 차장에 박은식(55) 산림산업정책국장이 승진 임명됐다.

박 차장은 서울대학교 임학과를 졸업하고 같은 대학교서 석·박사학위를 받았다. 2001년 기술고시(36회)로 공직에 입문해 국제산림협력관, 기획재정담당관, 산림환경보호과장, 산림정책과장, 산림자원과장 등 산림청에서 24년간 근무하며 주요 핵심 보직을 두루 경험했다. 산림정책 전반에 걸친 실무력과 탁월한 기획력을 갖고 있다는 평가를 받는다.

산림산업정책국장으로 재직하며 국민주권 시대를 뒷받침하는 산림분야 국정과제 수립과 산림분야 경제활성화를 위한 산림활용도 제고 대책을 마련했고 국제산림협력관 때는 산림분야 최대 국제회의인 ‘세계산림총회(WFC)’를 성공적으로 이끌었다.

직원들이 ‘베스트상사’로 뽑는 등 조직관리 능력에서도 인정을 받고 있다.

박 차장은 “나무의 시대에서 목재의 시대로, 녹화의 시대에서 경영의 시대로 전환을 촉진하겠다”며 “산림재난에도 철저히 대비해 사람을 살리는 숲 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

