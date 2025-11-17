발등에 불 떨어진 日, 외무성 국장 中에 급파…“사태 수습 도모”

가나이 마사아키(사진) 일본 외무성 아시아대양주국장이 17일 중국을 방문한다고 교도통신 등 일본 언론들이 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사(有事·전쟁 등 긴급사태)시 무력 개입’ 발언 이후 ‘일본 여행 자제 권고’까지 하고 나선 중국 측과의 협의를 위해서다.

가나이 국장은 18일 류진쑹(劉勁松) 중국 외교부 아주사장(국장)과 만날 것으로 예상된다. 그는 다카이치 총리 답변이 기존 일본 정부의 입장을 바꾸는 것은 아니라고 재차 설명하면서 사태 수습을 시도할 전망이다.

앞서 다카이치 총리는 지난 7일 국회에서 대만 유사시가 일본의 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다며 자위대 투입 가능성을 시사했다. 이후 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 ‘참수’를 언급하며 반발했고, 양국 외교부는 상대국 대사를 초치해 강력 항의하면서 중·일 관계는 악화일로를 걷고 있다.

급기야 중국 외교부는 자국민에게 일본 여행을 자제하라고 권고했고, 중국 주요 항공사들은 일본행 항공권 무료 취소 방침까지 밝히며 정부와 보조를 맞추고 있다.

이에 따라 일본 관광산업이 타격을 받는 한편, 양국 간 인적 교류 위축이 예상되는 단계에까지 접어들었다. 일각에서는 수교 후 최악의 관계 악화라는 말도 나온다.

가나이 국장은 이번 방중 기간 ‘대만해협의 평화와 안정이 중요하다’는 일본 정부의 기존 입장에서 달라진 것이 없다며 중국 측을 설득할 것으로 보인다. 그러나 중국은 ‘핵심 이익 중 핵심’인 대만 문제를 다카이치 총리가 건드려 레드라인을 넘었다고 여기고 있는 만큼 양측이 접점을 찾을 수 있을지는 불투명하다.

