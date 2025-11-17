李대통령 지지율 54.5%…"항소포기 논란 여파" 3주만에 하락[리얼미터]

이재명 대통령 국정수행 지지도가 54.5%로 직전 조사 대비 2.2%포인트(p) 하락했다는 여론조사 결과가 17일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10∼14일 전국 18세 이상 2천510명을 상대로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 54.5%였다.

이재명 대통령. 대통령실사진기자단

이 대통령의 국정수행 지지율은 전주까지 2주 연속 상승했다가 3주 만에 하락세로 돌아섰다.



부정 평가 비율은 41.2%로 직전 조사보다 2.5%p 올랐다.



리얼미터는 "'대장동 항소 포기' 논란을 둘러싼 여야의 강 대 강 대치와 정치 공방이 국민의 피로감을 높이며 국정수행 평가 하락의 주된 원인으로 작용했다"고 분석했다.



지역별로는 서울에서 대통령 지지율이 53.8%에서 49.9%로 3.9%p 떨어졌다.



부산·울산·경남(51.8%)과 인천·경기(57.1%) 지지율도 각각 3.0%p, 2.8%p씩 하락했다.



광주·전라(1.8%p↓)와 대구·경북(1.5%p↓)에서도 하락세를 보였다.



연령별로는 70대 이상 지지율이 46.5%로 직전 조사 대비 7.0%p 하락했다.



30대 지지율도 3.0%p 하락하며 46.5%를 나타냈다.



이밖에 40대(1.3%p↓), 20대(1.3%p↓), 50대(1.2%p↓) 등 지지율도 대체로 내렸다.



이념 성향별로는 중도층 지지율이 59.8%에서 57.5%로 2.3%p 떨어졌다.



지난 13∼14일 전국 18세 이상 1천6명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46.7%, 국민의힘이 34.2%로 각각 집계됐다.



민주당의 정당 지지도는 직전 조사보다 0.2%p 높아졌고 국민의힘은 0.6%p 하락했다. 민주당 지지율은 3주 연속 완만한 상승세를 이어갔지만, 국민의힘은 2주 연속 하락을 기록했다.



양당 지지율 격차는 11.7%p에서 이번 주 12.5%p로 벌어졌다.



리얼미터는 "민주당은 '대장동 항소 포기' 사태 이후 국민의힘이 '이재명 탄핵' 등 강경한 공세를 펼친 데 대한 방어 심리로 내부 지지층이 결집하는 효과를 보였다"며 "국민의힘은 과도한 강경 대응이 대구·경북 및 보수층에 정치적 피로를 야기하며 핵심 지지층 일부가 이탈한 것으로 보인다"고 분석했다.



민주당 지지율 증감을 살펴보면 대구·경북에서 5.2%p, 광주·전라에서 3.5%p 각각 올랐다. 보수층 지지율도 6.7%p 상승했다.



국민의힘 지지율은 서울에서 2.7%p, 중도층에서 3.1%p 올랐지만, 대구·경북에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 2.2%p 내렸다. 보수층 지지율도 6.4%p 하락했다.



조국혁신당은 3.2%, 개혁신당은 3.1%, 진보당은 1.0%의 지지율을 기록했다.



무당층은 9.1%로 집계됐다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.



대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.6%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

