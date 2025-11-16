사격 백승학, 도쿄 데플림픽 韓 첫 메달

청각장애인들의 스포츠 축제인 2025 도쿄 데플림픽에서 한국 선수단에 첫 메달 소식을 전한 주인공은 백승학(22·세한대)이었다. 유도에서도 이주호(20·서울특별시)와 서은지(21·충북장애인체육회)가 잇달아 동메달을 품에 안으며 메달 레이스에 힘을 보탰다.



백승학은 16일 일본 도쿄 아지노모토 국립훈련센터 사격장에서 열린 2025 도쿄 데플림픽 사격 남자 소총 10m 결선에서 223.6점을 쏴 스리칸트 다르쉬(252.2점), 바니아 모하메드 무르타자(250.1점·이상 인도)에 이어 동메달을 목에 걸었다.

백승학이 16일 일본 도쿄 아지노모토 국립훈련센터 사격장에서 열린 남자 소총 10m 결선에서 동메달을 딴 뒤 포즈를 취하고 있다. 도쿄=공동취재단

당초 비장애인 국가대표에 선발되는 등 최근 상승세로 금메달 획득에 기대를 걸었던 김우림(보은군청)은 긴장한 탓인지 결선 첫 격발에서 8.8점을 기록하는 등 첫 2발이 좋지 않은 탄착군을 형성하면서 최하위인 8위로 처지는 불안한 출발을 했다. 김우림은 이후 매섭게 추격에 나서며 순위를 끌어올렸지만 결국 백승학과 3위 자리를 놓고 다툰 두 발에서 0.2점 차로 뒤지며 4위가 돼 메달 획득에 실패했다.



대한민국 선수단에 첫 메달을 선사한 백승학은 올해 전국체전에서 은메달을 목에 걸었던 기대주로 이번이 첫 데플림픽 출전이다. 처음 나선 큰 대회에서 메달이라는 큰 성과를 올리며 앞으로 성장할 재목임을 보여줬다.



장성원 사격 대표팀 감독은 “백승학 선수가 청각장애 선수 중에서도 가장 소통이 힘든 선수라 힘겨운 여정이었다. 결선에서 한 발 한 발 눈을 맞추면서 서로 교감했던 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다”고 설명했다. 장 감독은 김우림에 대해서는 “평소 하지 않던 실수를 한 것을 보니 욕심이 조금 과했던 것 같다”면서 “아직 남녀 혼성 경기가 남았기 때문에 메달을 가져올 기회는 충분하다”고 제자의 힘을 북돋웠다.

