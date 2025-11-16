중국 “일본 가지마”… 항공권 무료 환불

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사(有事·전쟁 등 긴급사태)시 무력 개입’ 발언을 강도 높게 비판해오던 중국이 자국민에게 일본 방문 자제까지 권고하고 나섰다. 중국이 다카이치 총리 발언을 ‘레드라인 침범’이라고 여기고 있는 만큼 양국 관계가 더욱 경색될 수 있다는 관측이 나온다.



중국 외교부는 지난 14일 소셜미디어(SNS) 위챗을 통해 “최근 일본 정치인들이 대만과 관련해 노골적인 도발 발언을 해 중·일 간 인적 교류 분위기를 심각하게 훼손하고 일본 내 중국인의 신변 안전과 생명에 중대한 위험이 초래됐다”며 “가까운 시일 내 일본 여행을 자제하기를 강력히 권고한다”고 공지했다.

다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석이 지난 10월 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 중일 정상회담에서 악수를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

중국동방항공 등 주요 항공사들은 일본행 항공권 취소·변경 수수료 면제 방침을 밝히며 정부 방침에 보조를 맞췄다. 주일 중국대사관은 일본 내 중국인에게도 “현지 치안 상황을 주시하고 안전 의식을 높여야 한다”며 주의를 당부했다.



이는 다카이치 총리 발언에 대한 사실상 보복 조치로 해석된다. 다카이치 총리는 지난 7일 국회에서 대만 유사시가 일본의 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다며 자위대 투입 가능성을 시사했다. 이후 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 ‘참수’를 언급하며 반발했고, 양국 외교부는 상대국 대사를 초치해 강력 항의하면서 중·일 관계는 악화일로를 걷고 있다.



일본 정부는 당혹하면서도 대화를 통한 해결을 강조했다. 기하라 미노루 일본 관방장관은 “양국 정상 간에 확인한 ‘전략적 호혜관계’라는 큰 방향성과 맞지 않는다”며 “입장차가 있는 만큼 양국 간 중층적 의사소통이 중요하다”고 말했다.

