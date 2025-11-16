[속보] 재계 총수들 앞에서 李 대통령 “노동과 기업 언제부턴가 적대화”

이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 16일 “노동 없이 기업하기 어렵고 기업 없이 노동이 존립할 수 없다”며 “(그런데) 상호 보완적이고 상생적인 요소가 언제부터인가 적대화되고 있는 것 같다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 오후 한미 ‘조인트 팩트시트(공동 설명자료)’ 도출 관련 후속 논의를 위해 서울 용산 대통령실에서 열린 민간 합동회의 모두발언에서 “노동과 경영은 대립적이지 않다”며 이같이 밝혔다.

이어 “기업 측면에서도 임금 착취라는 소리를 들어가면서 노동 비용을 줄여 국제 경쟁력을 가질 수 있겠나”라며 “그런 점은 한 번 생각해볼 필요가 있다”고 덧붙였다.

특히 “첨단 기술산업은 역량이 문제지 인건비 액수 차원의 문제는 아닌 것 같다”며 “중소기업이나 전통산업은 불가피하지만 글로벌 경쟁을 해야 하는 대기업 같은 경우는 그 (인건비 등) 비중도 매우 적을 거고 그런 문제에 대해 관용적이면 어떨까 생각한다”고 언급했다.

비슷한 관점에서 “고용불안정에 대한 노동자들의 공포를 해결하려면 사회안전망을 가동해야 한다”며 “그런 재원 조달 문제를 터놓고 사회적 대대적인 논쟁으로 일정한 합의를 이뤄야 하지 않을까”라고도 부연했다.

계속해서 이 대통령은 “사회적 대토론과 대타협에 이르러야 하지 않을까 생각한다”며 “숨겨놓지 말고 터놓고 이야기하면 좋겠다”고 했다.

관세협상 결과에 대해서는 “국제질서 변경에 따라 불가피하게 수동적으로 응할 수밖에 없는 상황이라 나쁜 상황을 만들지 않는 게 최선이었기에 매우 어려운 과정이었다”며 “그럼에도 남들이 예상하지 못한 성과라면 성과(이고), 방어를 아주 잘 해낸 것 같다”고 자평했다.

그러면서 “앞으로가 더 중요하다. 국민이 먹고사는 문제만큼 중요한 게 없고 경제 문제를 해결하는 첨병은 기업”이라며 “이것도 하나의 기회일 수 있다”고 말했다.

또 “관세가 올라갔다지만 전 세계가 똑같이 당하는 일이어서 객관적 조건은 별로 변한 게 없다”고 말한 대목에서는 “학력고사 어려워졌다고 등수가 변하는 건 아니다”라는 비유를 들기도 했다.

이 대통령은 “우리가 대미 투자 금융을 하지 않을 수 없게 됐는데, 그 부분을 정부와 잘 협의해서 기회를 잘 활용하면 좋을 것 같다”며 “산업부에서도 그 점에 대해 아이디어를 내 달라”고 당부했다.

이날 민간 합동회의에는 이 대통령 외에 여승주 한화그룹 부회장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김정관 산업통상자원부 장관이 참석했다.

