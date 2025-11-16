리딩방 투자사기 범죄수익금 525억원 세탁한 41명 검거

경북경찰청은 투자리딩 사기 범죄수익금을 세탁한 혐의(사기방조 등)로 18명을 구속하고 23명을 불구속 입건했다고 16일 밝혔다.

경찰은 지난 2월 네이버밴드에 경제전문가를 사칭해 증권사 등 기관의 이름으로 투자하면 유리한 수익을 낼 수 있다며 5억4700만원 상당을 가로챈 투자리딩 사건을 접수했다. 이후 지난 4∼10월 약 7개월간 수사를 벌여 525억원 상당의 범죄 수익금을 세탁한 1·2·3차 세탁책 등을 서울과 경남, 전남 등 전국에서 순차적으로 체포했다.

경북경찰청 전경. 경북경찰청 제공

피의자들은 국내외에 사무실을 두고 투자전문가를 사칭해 가짜 사이트를 이용해 허위 매매를 유도하는 방법으로 피해자들을 속여 가로챈 범죄수익금 수백억 원을 세탁한 혐의를 받고 있다. 이들은 캄보디아 시아누크빌 등에서 사전 공모한 후 국내에서 피해금을 세탁한 것으로 조사됐다.

피의자들은 캄보디아에 있는 해외 세탁총책 지시에 따라 범행에 가담할 인원과 법인을 제공하는 관리총책과 세탁책들에게 범행 수법 등을 알려주는 실무총책, 세탁법인을 관리하는 중간관리책 3명 등을 중심으로 텔레그램을 통해서만 지시·보고하는 점조직 형태로 범행했다.

이들 중 해외 총책을 제외한 국내 총책 5명은 이미 검거돼 수감된 상태로, 수감 상태에서 수사했다.

국내 총책들은 서울 강동구 등지에 자금세탁을 하기 위한 허위 상품권 판매 법인 세 곳을 설립해 친분이 있는 친구 및 선·후배를 직원으로 고용, 범행에 가담시키기도 했다. 세탁책들은 20∼50대였으며, 이들 중에는 부부, 형제, 삼촌과 조카 등 친인척들도 있었다.

경찰 관계자는 “현금이 움직이는 것이다 보니 믿을만한 사람이 필요해 공범 중 가족 관계가 있는 것 같다”고 말했다.

경찰은 이들의 범행 계좌 150여개를 분석해 투자리딩 사기 피해금 525억원 상당을 은닉·세탁해 국내 세탁총책을 통해 해외 투자사기 조식 총책에게 전달한 것을 파악했다.

경찰 관계자는 “세탁책들로부터 압수한 허위 매출 전표 및 휴대전화 등을 통해 공범들과의 대화 내용을 분석하는 등 광범위한 수사로 국내 세탁책 외에 국외 총책 등을 순차적으로 특정해 투자리딩 사기 세탁조직의 전모를 밝혀냈다”며 “검거되지 않은 국외 세탁총책 및 범죄수익금을 추적하고 있다”고 말했다.

경찰은 캄보디아에 있는 것으로 추정되는 해외 총책 50대 한국인 남성의 신원을 특정했다. 이른 시일 내에 체포영장 신청과 여권 무효화, 인터폴 적색수배 등을 조치할 방침이다.

