환율 끌어올리는 서학개미…이달 해외주식 순매수 벌써 5조원 넘어

국내 개인 투자자들의 해외 주식 순매수 규모가 사상 최대 흐름을 이어가고 있다. 개인들의 대규모 해외 투자로 인한 환전 수요 폭증이 원·달러 환율을 1500원 가까이 끌어올린 주요 요인으로 지목된다.

16일 한국예탁결제원과 국제금융센터에 따르면 이달 1일부터 14일까지 국내 개인 투자자는 해외 주식을 총 36억3000만달러(약 5조3000억원) 순매수했다. 지난달 같은 기간(17억7200만달러)의 두배가 넘는 수치다.

지난달 월간 순매수액(68억1300만달러)은 2011년 관련 통계 작성 이래 역대 최대를 기록했는데, 이달 들어 그 기록을 다시 경신할 기세다.

지역별로는 미국 주식에 투자가 집중됐다. 이달 14일까지 순매수액 36억3400만달러가 미국 주식이었다. 기술주 중심의 나스닥지수 등 미국 주요 지수가 하락세로 돌아서자, 저가 매수 또는 ‘물타기’에 나선 결과로 풀이된다.

같은 기간 유로 지역 주식(1억8000만달러), 홍콩 주식(1억7000만달러), 중국 주식(1억5000만달러)도 순매수를 기록했으나 규모는 상대적으로 미미했다. 반면 일본 주식은 3억5000만달러 순매도했다.

‘서학 개미’들의 투자 성향은 매우 공격적이었다. 이달 14일까지 서학개미가 가장 많이 사들인 종목은 메타(Meta)로, 순매수액이 5억6000만달러(약 8120억원)에 달했다. 지난달 29일 750달러대였던 메타 주가가 이달 들어 600달러 선을 위협받을 정도로 폭락하자, 반등을 기대한 대규모 매수세가 유입된 것이다. 인공지능(AI) 붐의 최대 수혜주인 엔비디아(5억4300만달러)는 순매수 2위였다.

특히 메타 주가 흐름을 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF·METU)에도 2억7100만달러가 몰려 공격적인 투자 성향을 드러냈다.

최근 개인의 해외 주식 순매수 확대는 외국인의 국내 주식 순매도와 맞물려 원화 가치에 부담을 주고 있다. 한국거래소에 따르면 외국인 투자자는 이달 14일까지 유가증권시장에서 9조1278억원을 순매도했다. 개인의 달러 매수(해외 주식) 수요와 외국인의 원화 매도(국내 주식) 수요가 겹치며 원·달러 환율 상승 압력을 가중한 것이다.

실제 올해 1~9월 내국인의 전체 해외 주식 순매수 규모는 718억4200만달러로, 같은 기간 사상 최대 경상수지 흑자(827억7000만달러) 효과를 상당 부분 상쇄한 것으로 분석된다. 이창용 한국은행 총재도 12일 블룸버그TV 인터뷰에서 “최근 환율 움직임은 대부분 국내 거주자의 해외 투자에 좌우됐다”고 진단한 바 있다.

