'친애하는 X' 황인엽, 원작 캐릭터 '허인강'과 완벽한 싱크로율

'친애하는 X'에서 황인엽이 원작 캐릭터와 완벽한 싱크로율로 극찬을 받았다. 케이엔스튜디오 제공

배우 황인엽이 ‘친애하는 X’에서 첫 등장부터 강렬함과 도회적인 분위기가 어우러진 비주얼로 원작 캐릭터와 완벽한 싱크로율을 자랑해 시청자들의 눈길을 단숨에 사로잡았다.

지난 6일 첫 공개 이후 파격적인 스토리와 빠른 전개로 화제를 모은 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다.

13일 공개된 5, 6회에서 황인엽은 아이돌 출신 톱배우 ‘허인강’ 역으로 분해 독보적인 비주얼과 강렬한 존재감을 드러냈다.

캐릭터와 높은 싱크로율을 자랑하는 황인엽. 케이엔스튜디오 제공

허인강이 백아진과 함께 한 레드카펫 현장에서 우월한 프로포션이 돋보이는 턱시도 차림으로 압도적인 매력을 발산하는가 하면 극 중 소속사 창립 기념회에서는 올 블랙 셋업을 완벽하게 소화하며 특유의 차갑고 도회적인 면모를 한층 배가시켰다.

황인엽이 허인강과 완벽하게 동화된 것은 비주얼만이 아니었다. 톱스타의 화려한 외양과 대비되는 내면의 그늘은 공허함과 쓸쓸함이 깃든 표정 연기로, 백아진과의 관계에선 벽을 세우다 점차 마음이 열리게 되는 미묘한 감정선을 제대로 표현하며 캐릭터에 설득력을 더했다.

백아진과의 관계에 기대감을 부여하는 허인강(황인엽). 케이엔스튜디오 제공

그뿐만 아니라 캐스팅 단계에서부터 동명의 웹툰 원작 캐릭터와 높은 싱크로율로 팬들의 기대감을 한껏 불러일으켰던 만큼 그 기대를 충족시키며 보는 이들의 몰입도와 만족도를 모두 높였다.

이처럼 황인엽은 ‘친애하는 X’를 통해 등장만으로도 특별한 임팩트와 시선을 집중시키는 독보적인 아우라를 선보이며 허인강 캐릭터 그 자체로 동화되어 보는 이들로 하여금 스토리 전개에 빠져들도록 만들고 있다.

극 중 허인강을 맡은 황인엽. 케이엔스튜디오 제공

이렇듯 황인엽이 앞으로 백아진과의 관계에서 어떤 이야기를 풀어갈지 시청자들의 관심이 집중된다.

한편, 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’ 7, 8회는 20일 오후 6시 공개된다.

