현장 투입 3일만에 참변…울산화력 피해자 ‘눈물의 발인’

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 처음으로 시신이 수습된 전모(49) 씨가 15일 영면에 들었다.

연합뉴스에 따르면 이날 오전 울산의 한 병원 장례식장에서 고인의 유족과 지인 등 20여명이 참석한 가운데 발인식이 엄수됐다.

발인실에서는 비로소 고인을 떠나보낼 준비를 마친 유족과 지인들의 곡소리가 흘러나왔다.

고인의 시신이 담긴 관이 천천히 운구차를 향해 이동하자 아내로 보이는 상복을 입은 여성은 참아오던 울음을 터뜨렸다.

곁에 서 있던 여성 친지들은 서로를 끌어안고 어깨를 들썩이며 눈물을 훔쳤다.

전씨는 지난 6일 발생한 보일러 타워 붕괴로 잔해에 매몰돼 이튿날 주검으로 가족들에게 돌아왔다.

고인은 이번 사고 매몰자 중 처음으로 시신이 수습됐지만, 유족은 마지막으로 남은 매몰자 수색 결과를 기다리며 발인을 미루다가 수습 8일 만에 고인을 떠나보냈다.

특히 전씨는 보일러 타워 해체 공사 현장에 투입된 지 불과 사흘 만에 사고를 당한 것으로 알려져 안타까움을 더했다.

지난 6일 오후 2시 2분께 울산화력발전소에서는 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 붕괴했다. 이 사고로 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다.

