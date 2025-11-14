엑소 출신 크리스, ‘미성년 성폭행’ 복역 중 사망설…中경찰 입장은?

그룹 엑소 전 멤버 크리스. 세계일보 자료사진, 웨이보 캡처

중국에서 성폭행 혐의로 징역 13년형을 선고받고 복역 중인 그룹 엑소 전 멤버 크리스(우이판·캐나다 국적)에 대한 사망설이 다시 확산하자, 현지 경찰이 직접 나서 진화에 나섰다.

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 크리스가 교도소에서 숨졌다는 내용이 빠르게 퍼졌다. 일부 게시글에서는 그가 교도소 내 집단 폭행을 당했거나, 단식 투쟁으로 건강이 악화되어 사망했다는 주장까지 등장했다.

더불어 수감 중인 크리스의 최근 모습이라며, 파란색 수의를 입은 남성이 의자에 앉아 심문받는 사진도 공유되었다. 현지 매체들은 해당 이미지가 올라온 직후 웨이보 실시간 검색어 상단에 올랐다고 전했다.

중국 사회관계망서비스(SNS)에 최근 수감 사진이라며 공유된 엑소 전 멤버 크리스의 사진. 장쑤성 경찰은 "조작된 가짜"라고 밝혔다. 웨이보 캡처

출처가 불분명한 소문이 온라인에서 빠르게 번지자 장쑤성 경찰은 “인터넷에 유포된 사진은 과거 뉴스 보도 화면을 편집해 원래 수감자의 얼굴을 크리스의 얼굴로 교체한 것”이라며 조작된 이미지라고 강조했다. 이어 “확인되지 않은 내용을 퍼뜨리지 말라. 법적 처벌을 받을 수 있다”고 경고했다.

앞서 크리스는 2020년 12월 자택에서 술에 취한 여성을 포함해 총 3명의 여성을 성폭행한 혐의로 조사를 받았다. 또 중국 인플루언서 메이주는 17세 당시 크리스에게 성폭행당했다고 폭로하기도 했다.

크리스 측은 “메이주가 의도적으로 여론을 부추겨 거액을 요구했다”며 혐의를 부인했지만, 베이징 법원은 1심에서 징역 13년과 형기 종료 후 해외 추방 명령을 선고했다. 항소도 기각되며 형이 확정됐다.

한편, 2012년 국내에서 엑소 멤버로 데뷔해 큰 인기를 끌었던 크리스는 2014년 팀을 탈퇴하고 중국으로 진출해 우이판이라는 이름으로 독자 활동을 이어왔다. 래퍼와 배우로 활동하며 중국 엔터테인먼트계에서 영향력을 쌓았지만, 성범죄 혐의와 재판 때문에 활동은 중단된 상태다.

