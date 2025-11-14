李 대통령, G20 정상회의 계기 17∼26일 아프리카·중동 순방… 방산·문화 등 다각도 협력 강화 모색

이재명 대통령이 오는 17일부터 26일까지 주요20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 순방에 나선다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 팩트시트 타결과 관련 발표를 위해 입장하고 있다. 대통령실사진기자단

위성락 국가안보실장은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 이 대통령이 오는 17일부터 7박10일 일정으로 아랍에미리트(UAE)와 이집트, 남아프리카공화국, 튀르키예를 순차적으로 방문할 예정이라고 밝혔다. 이 대통령은 17일부터 19일까지 먼저 UAE를 국빈방문한 뒤 19일부터 21일까지 이집트를 공식방문한다. 이어 21일부터 23일까지 남아공에서 G20 정상회의에 참석하고 24일부터 25일까지 튀르키예를 국빈방문하며 일정을 소화할 예정이다.

위 실장은 이번 순방의 계기가 된 G20 정상회의와 관련해 “아프리카에서 개최되는 첫 G20 정상회의로 주제는 ‘연대·평등·지속가능성’이다”라고 설명했다. 이 대통령은 22일 오전 G20 정상회의 1세션에 참여해 ‘누구도 소외되지 않는 포용적 지속 가능한 성장’이라는 주제로 경제성장, 무역의 역할, 개발 재원 등에 관한 논의에 참여할 예정이다. 같은 날 오후 열리는 2세션에서는 ‘회복력 있는 세계’라는 주제로 재난 위험 경감, 기후 변화 등을 논의할 예정이다. 이어 23일 오전에는 3세션에 참여해 ‘모두를 위한 공정한 미래’‘라는 주제로 핵심 광물, 양질의 일자리, 인공지능(AI) 관련 논의를 한다. G20 정상회의 공식 일정에 이어 남아공 현지 동포 간담회를 끝으로 이 대통령은 남아공에서의 일정을 마무리한다.

위 실장은 “이재명정부는 출범 12일 만에 카나나스키스의 G7을 시작으로 뉴욕의 유엔총회, 쿠알라룸푸르의 아세안을 거쳐 경주 APEC까지 숨 가쁜 다자 여정을 거쳐 왔다”며 “이번 G20 정상회의는 이재명정부의 금년도 다자 외교 여정을 마무리하는 자리가 될 것”이라고 말했다. 위 실장은 G20 정상회의가 개최 20주년을 맞는 2028년에 한국에서 G20 정상회의를 주최할 예정이라는 점을 언급하며 “임기 첫해 안보리 의장직 수행, APEC 정상회의의 성공적인 개최에 이어 국제경제협력 최상위 포럼인 G20 의장직까지 수임해 달라진 우리의 위상을 재확인하고 국제사회의 연대와 협력 복원을 주도해 나가겠다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 14일 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령 G20 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

UAE·이집트·튀르키예 방문과 관련해서는 위 실장은 “이번에 방문하는 UAE, 이집트, 튀르키예는 중동의 핵심 국가로서 이번 순방을 통해 ‘평화·번영·문화’의 세 차원에서 우리와의 호혜적인 협력이 크게 증진될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 위 실장은 “평화 차원에서 한반도 중동 평화에 대한 상호 지지를 확인하고 국방 교류, 방산, 수출을 확대할 것”이라며 “번영 차원에서 투자 교역을 더욱 활발히 하고, 첨단기술과 보건의료 분야 등 미래 지향적 협력 분야에서도 실질적인 성과를 내겠다. 문화 차원에서 중동 지역 문화의 허브인 이들 국가들이 ‘K컬처’의 거점이 되도록 교류 확대의 물꼬를 트겠다”고 말했다.

이 대통령은 17일 UAE 아부다비에 도착해 현충원과 故 자이드 UAE 초대 대통령의 영묘를 방문한 뒤 이날 저녁 재외동포 만찬 간담회를 가질 예정이다. 18일에는 공식환영식 및 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과의 정상회담, MOU 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 소화한다. 이어 19일에는 한·UAE 비즈니스 라운드테이블에 참석해 양국 경제인들과 함께 경제협력방안을 논의하고 아크부대 장병들을 접견할 예정이다.

이집트에서는 20일 공식환영식을 시작으로 압델 파타 엘시시 대통령과의 정상회담, 공식 오찬 등을 진행할 예정이다. 이날 오후에는 이 대통령은 카이로 대학교에서 연설을 한 뒤 재외동포 만찬 간담회를 열 예정이다.

마지막 방문국인 튀르키예에서는 24일 튀르키예의 국부인 무스타파 케말 아타투르크 묘소 방문으로 일정을 시작한다. 이어 이 대통령은 레젭 타잎 에르도안 대통령과 정상회담, 국빈만찬을 함께한다. 25일에는 한국전 참전 기념탑에 헌화하고 재외동포 오찬 간담회를 진행한 뒤 귀국길에 오를 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지