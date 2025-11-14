日 자민 “‘참수’ 극언 中 외교관 행사 불참”…‘대만 개입’ 두고 외교갈등 고조

일본 집권 자민당이 최근 다카이치 사나에 총리를 향해 ‘참수’ 극언을 한 중국 외교관 주재 행사에 불참하기로 결정했다.

14일 요미우리신문에 따르면 자민당 외교부회와 외교조사회는 이날 합동회의를 열고 오사카 주재 중국 총영사관이 오는 21일 히로시마현에서 개최하는 양국 우호 관련 행사에 자민당 관계자는 참석하지 않는 방향으로 의견을 모았다.

쉐젠 주오사카 중국 총영사. 주오사카 중국 총영사관 홈페이지 캡처

이는 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사가 최근 다카이치 총리를 향해 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “멋대로 들어온 더러운 목은 주저 없이 벨 수밖에 없다. 각오는 돼 있는가”라고 한 것에 대한 대응이라고 요미우리는 풀이했다.

앞서 쉐 총영사는 다카이치 총리가 국회에 나와 중국의 대만 공격 시 ‘집단적 자위권’ 행사 가능성을 시사하는 발언을 하자 소셜미디어를 통해 이 같은 글을 올렸다. 해당 글은 논란이 된 이후 삭제됐지만, “‘대만 유사(有事·큰일)는 일본의 유사’는 일본의 일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길”, “중국에 대한 명백한 내정간섭이자 주권침해”, “최저한의 이성과 준법정신을 회복해 민족적 궤멸을 당하는 일을 다시 겪지 않기 바란다” 등 비슷한 취지의 글이 잇달라 올라왔다.

다카기 게이 자민당 외교부회장은 이날 회의 뒤 기자들과 만나 “우리는 의연한 대응을 취한다”고 말했다. 최근 중국이 다카이치 총리 발언에 강도 높은 비난을 이어가며 중·일 외교 갈등이 고조되고 있지만, 개의치 않겠다는 뜻으로 해석된다.

린젠 중국 외교부 대변인은 전날 브리핑에서 “다카이치 총리는 최근 국회에서 공공연하게 대만과 관련한 노골적 도발 발언을 하면서 대만해협 무력개입 가능성을 암시했다”며 “일본은 즉시 시정해 악성 발언을 철회해야 한다”고 촉구했다. 린 대변인은 이어 “대만 문제에서 불장난을 하는 자는 스스로 불에 타 죽을 것”이라며 다카이치 총리 발언이 철회되지 않으면 “모든 후과는 반드시 일본이 지게 될 것”이라고 경고했다.

쑨웨이둥 중국 외교부 부부장은 가나스기 겐지 주중국 일본대사를 초치해 “다카이치 총리의 발언은 중·일 관계의 정치적 기초를 파괴하고 중국 인민의 감정을 깊이 손상시키는 것”이라며 발언 철회를 요구하기도 했다.

가나스기 대사는 이에 일본 측 입장을 설명한 뒤 쉐 총영사의 ‘참수’ 관련 글에 강하게 항의하며 적절한 대응을 요구했다고 주중 일본대사관은 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

취임 후 ‘강한 일본’을 강조하고 있는 다카이치 총리는 지난 7일 국회 답변 과정에서 “(대만 유사시) 전함을 사용하고 무력행사도 있다면 일본의 ‘존립위기 사태’가 될 수 있다”고 말해 중국을 자극했다. 일본은 2015년 안보 관련법을 제정함에 따라 자국이 직접 군사적 공격을 받는 ‘무력공격 사태’가 아니더라도, 동맹국 등이 공격을 받아 일본 영토나 국민 생명에 명백한 위험이 되는 존립위기 사태가 발생하면 집단적 자위권을 행사할 수 있다.

전임자들이 중국 자극을 피하려 모호한 태도를 유지했던 것과 달리 대만 유사시 자위대 투입 가능성을 열어두며 일종의 ‘금기’를 깼다는 지적이 일본 내에서도 나온다.

