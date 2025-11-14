"얼굴 건드리면 망쳐" 윤미라, 성형 고민하는 후배에 일침

배우 윤미라가 배우 박형준에게 성형 시술을 하지 말라며 조언을 건넸다.

13일 유튜브 채널 '윤미라'에는 '아들과 데이트. 2탄 청춘스타 박형준'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 윤미라는 절친한 후배 박형준과 만나 이야기를 나눴다.

윤미라는 박형준을 보자마자 "너 얼굴이 좋아졌다"고 말했다. 그러자 박형준은 "아 그런가요? 선생님은 정말 늘 변함없으시고, 미모가 역주행을 하신다"고 칭찬을 건넸다.

이에 윤미라는 "역주행이 아니고, 얼굴에 손 안 대야 돼"라며 성형하는 연예인에 대해 안타까워했다.

그는 "요즘 남자 배우 애들도 그렇게 손을 많이 대더라"고 하면서, 박형준을 향해 "너 손 댄 거 없지? 자연스럽잖아"라고 칭찬했다.

하지만 박형준은 "저는 좀 대야 되죠"라고 조심스럽게 말했고, 윤미라는 놀란 표정으로 "어딜 대? 아니야, 아니야. 절대 대지 마. 지금 좋아"라고 단호하게 말했다.

박형준이 "감사합니다"라고 하자 윤미라는 "정말 대지 마. 약속해야 돼"라며 다시 한번 강조했다. 박형준은 "네 알겠습니다"라고 답했다.

윤미라는 이어 "얼굴 손 대 가지고 다 망치더라고"라고 말하며 안타까움을 드러냈다. 이에 박형준이 "병원도 예약해 놨는데…"라고 하자, 윤미라는 "그냥 오는 세월 그냥 받아들여. 그 연륜에 따른 주름도 아름다운 거야"라고 조언했다.

