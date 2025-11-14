교촌, ‘한국파렛트·컨테이너산업대상’ 수상…물류 표준화 성과 인정

‘제22회 한국파렛트·컨테이너산업대상’ 시상식에서 이상로 교촌에프앤비㈜ 국내사업부문 부문장(사진 오른쪽)과 서병륜 한국파렛트컨테이너협회 회장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

교촌에프앤비는 ‘제22회 한국파렛트·컨테이너산업대상’ 유닛로드시스템(ULS) 파렛트 부문(한국파렛트컨테이너협회장상)에서 수상했다고 14일 밝혔다.

‘한국파렛트·컨테이너산업대상’은 사단법인 한국파렛트컨테이너협회가 주최하고 대한상공회의소가 공동 주관하며, 산업통상자원부·국토교통부 등 관계 기관이 후원하는 국내 물류산업 대표 시상식이다.

수상은 교촌에프앤비의 물류 표준화와 친환경 운영체계 구축 성과가 공식적으로 인정받은 결과로 교촌이 지속적으로 힘쓴 물류 경쟁력 제고 노력이 대외적으로 입증되었다는 데 의미가 있다.

유닛로드시스템은 개별 물품을 하나의 단위(Unit)로 묶어 물류의 체계화를 가능하게 하는 시스템이다.

교촌은 물류 단계별 운영 효율 강화를 위해 유닛로드시스템 기반의 표준화된 물류기기 운영체계를 구축하며 운영 효율성, 품질 신뢰도, 친환경성을 높이는 등 지속적으로 물류 혁신을 추진해왔다. 교촌은 이번 수상을 계기로 물류 시스템 경쟁력 강화에 더욱 속도를 낼 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 지속적인 물류 시스템 고도화를 통해 대외 신뢰도와 브랜드 가치 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지