[속보] 경찰 “시장 돌진 트럭 운전자, 가속 페달 밟아...블랙박스 통해 확인”

입력 : 2025-11-14 13:58:54 수정 : 2025-11-14 13:58:54
양다훈 기자 yangbs@segye.com

13일 오전 10시 55분쯤 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 상점 앞으로 돌진하는 사고가 났다. 연합뉴스

 

지난 13일 경기도 부천시 오정구 원종동 제일시장 골목으로 트럭을 몰고 돌진해 사망사고를 낸 60대 운전자에 대해 경찰이 14일 중 구속영장을 신청하기로 했다.

 

경찰은 차량 내 페달 블랙박스 분석 결과, 사고 직전 운전자가 가속 페달을 밟는 장면을 확인했다고 밝혔다.

 

이번 사고로 2명이 숨졌고 19명이 다쳤으며 시장 내부 점포 여러 곳이 훼손된 것으로 확인됐다.


양다훈 기자 yangbs@segye.com 기자페이지 바로가기

