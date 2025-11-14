“자연의 섭리 거스른 듯한 새 영웅”…日 언론, 오타니 MVP 대서특필

일본 매체들은 14일 로스앤젤레스(LA) 다저스 소속 오타니 쇼헤이(31)가 만장일치로 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)에 선정된 사실을 집중적으로 보도했다.

NHK방송은 오타니의 수상 배경으로 “OPS와 WAR(대체선수 대비 승리 기여도)이라는 메이저리그가 중시하는 선수평가 지표에서 모두 최종 경쟁후보였던 2명을 웃돌았다는 점을 들 수 있다”며 “특히 WAR에서는 2시즌 만에 투수로 복귀해 ‘2도류’로 활약한 것이 큰 강점이 됐다”고 전했다.

오타니는 올시즌 타자로서 타율 2할8푼2리에 홈런 55개, 102타점, 20도루를 기록했고, 출루율과 장타율을 합친 OPS는 1.014였다. 리그에서 OPS가 1을 넘은 선수는 오타니가 유일했다.

게다가 오타니는 6월부터 2시즌 만에 투수로도 복귀, 14경기에 등판해 1승1패, 평균자책점 2.87, 62탈삼진을 기록했다. 투타에서의 공헌도를 모두 합친 오타니의 WAR은 통계사이트 베이스볼 레퍼런스 기준으로 7.7이었다.

NHK는 “오타니와 경쟁자였던 카일 슈워버(필라델피아 필리스)는 둘 다 주로 지명타자로 출전해 수비 공헌도 면에서는 마이너스 평가이지만, 오타니에겐 투수로서 쌓은 WAR이 있었다”며 “메이저리그 사상 최초의 ‘50홈런·50도루’를 달성해 타자로서만 WAR 9.2를 기록한 지난 시즌과 비교하면 약간 낮아졌지만, 2도류 부활로 수치를 끌어올려 MVP 경쟁에서 큰 강점이 됐다”고 짚었다.

요미우리신문은 “오타니가 3년 연속이자 4번째 리그 MVP 수상의 영예를 안았다”며 “지난 4월에는 딸이 태어나, 공사 모두에서 충실한 1년이었다”고 보도했다.

3년 연속·통산 4번째 MVP는 MLB 사상 두 번째 기록이다. 앞서 금지약물 복용 논란의 배리 본즈가 3시즌 연속 MVP에 뽑힌 적이 있다. 본즈는 7번 MVP를 차지해, MLB 최다 MVP 기록을 보유 중이다.

요미우리는 다저스의 데이브 로버츠 감독이 오타니의 딸 출산 후 “나는 아버지의 힘이라는 것을 믿는다”며 기대감을 밝혔던 사실을 전하면서, “가족의 도움도 있었고 운동에 집중할 수 있는 환경도 있었다. 주위 사람들의 서포트에 매우 감사하고 있다”는 오타니의 MVP 선정 소감을 함께 보도했다.

스포츠 저널리스트 요지 히데키는 야후닷컴을 통해 “오타니는 타자로 전념한 지난해 50홈런·50도루, 투수로도 부활한 올시즌에는 50탈삼진·50홈런이라는, 다른 사람이 범접할 수 없는 결과로 존재를 증명했다”며 “어느 시대에나 갑자기 자연의 섭리를 거스른 듯한 새로운 영웅이, 생각할 수 없는 방법으로 스타덤에 오른다”고 평했다.

