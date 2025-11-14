李 대통령 “버티기도 힘든데 자꾸 발목잡아…내부압박 힘들었다”

이재명 대통령은 14일 한·미 무역 통상 협상 및 안보 협의 팩트시트 확정에 이르기까지의 과정과 관련해 “내부의 압박이 힘들었다”는 소회를 밝혔다. 최근 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한·미 관세협상이 합의에 이른 이후 팩트시트 발표가 지연되자 야권을 중심으로 정치권에서 비판의 목소리가 이어진 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실에서 한·미 간 관세·안보 합의를 문서화하는 '조인트 팩트시트(JFS·합동설명자료)' 관련 발표를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 한·미 관세협상 팩트시트 확정을 직접 발표하게 된 배경과 소회를 묻는 질문에 “정말로 어려웠던 것은 대외적 관계에 있어서는 국내에서 정치적 입장이 다르더라도 국익과 국민을 위해서 합리적 목소리를 내주면 좋은데 ‘빨리 합의해라’·‘빨리하지 못하는 게 무능한 거다’·‘상대방의 요구를 빨리빨리 들어줘라’ 이런 취지의 압박을 내부에서 가하는 상황들이 참으로 힘들었다”고 답했다. 이 대통령은 “국가의 미래를 좌우하는 중요한 사안임에도 우리의 의사가 제대로 관철되기보다 힘의 관계에 의해서 일방적으로 처리될 가능성이 높은 것 아니었겠나”라며 “혹여 대한민국의 국익이나 국민의 삶보다는 국제적인 역관계에 밀려서 우리의 국익을 훼손하지 않을까 하는 우려들이 많았다”고 말했다. 그러면서 “저로서도 추상적인 문헌처럼 보이기도 하고, 개인적 이해관계나 정치적으로 보면 여러 어려움이 있는 게 사실이기에 적당히 넘어가자는 의견도 적지는 않았다”고 했다.

이 대통령은 “국익과 대외적 관계에 관한 한 정쟁의 대상으로 삼아서 국익에 반하는 합의를 강제하거나 실패하기를 기다려서 공격하겠다는 심사처럼 느껴지는 내부적인 부당한 압력은 없었으면 좋겠다는 생각이 들었다”면서 “힘센 강자와 국익을 지키기 위한 협상을 하는데, 버티기도 힘든 상황에 뒤에서 자꾸 발목을 잡거나 ‘왜 요구를 빨리 안 들어주느냐’라고 하는 것은 참 견디기 어려웠다는 말씀을 드린다”고 밝히기도 했다. 이어 이 대통령은 “손실을 최소화해야 하는 비자발적 협상을 하는 상황에선 우리가 가진 최대의 무기는 버티는 것”이라며 “시간이 많이 걸린 것은 우리의 유일한 힘을 최대한 발휘하기 위한 불가피하고도 유일한 조치였다. 늦었다고 혹여라도 지탄하지 않기를 바란다”고 당부했다.

