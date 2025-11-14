조현아 "눈썹 보톡스에 얼굴 못 움직여…다신 안 해"

가수 조현아가 눈썹에 보톡스를 맞고 표정이 안 지어졌다고 말했다.

그는 지난 13일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 올라온 영상에서 배우 표예진과 얘기를 나눴다.

조현아는 "배우들은 얼굴 근육을 되게 많이 써서 주름이 생기는데 시술을 하면 그게 없어지지 않냐"고 물었다.

표예진은 "표정은 있어야 된다"고 답했다.

조현아는 "원래 감정 표현을 잘하는 사람들이 눈썹을 많이 움직인다"고 말했다.

그는 "내가 눈썹을 너무 많이 움직여서 보톡스를 맞았다. 그리고 노래할 때 표정을 써야 되는데 아예 안 움직이더라. 다시는 안 맞는다"고 했다.

이어 조현아가 "피부 관리도 하냐"고 질문하다 표예진은 "언제 무슨 일이 생길지 모르고 일을 길게 쉴 타이밍이 잘 없어서 관리해야 된다"고 말했다.

표예진은 "한 번 쉬었더니 그걸 되돌리기가 힘들었다. 제일 길게 쉰 게 1년이었는데 막연하게 힘들었다. 무슨 일을 할지 모르는 상태로 맨날 기다렸다"고 했다.

