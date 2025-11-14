"다시 태어나 행복하길"…휘성 묘소 찾은 히든싱어 먹먹한 추모

JTBC '히든싱어2' 우승자 출신 가수 김진호가 고(故) 휘성을 기리며 그의 묘소를 찾은 모습을 공개했다.

김진호는 13일 자신의 SNS에 휘성의 묘소에서 촬영한 사진을 올리며 "오랜만이에요. 보고 싶었습니다. 보고 싶을 때마다 이렇게 올 수 있어 참 좋네요"라는 글로 시작하는 긴 추모 메시지를 남겼다.

그는 "형을 기억하는 분들이 평소에도 많이 찾아주는지 묘역에 예쁜 꽃이 항상 놓여 있다"며 "생전에 형이 빨간색을 좋아했던 것 같아 오늘은 빨간 꽃으로 준비했다"고 적었다.

묘비에 새겨진 그림과 글귀를 언급하기도 했다. 김진호는 "'다시 태어나서 행복하게 살기를'이라는 문구가 적혀 있다"며 "이 생이 그렇게 불행했나 싶어 마음속으로 묻고 싶었지만, '그래, 다시 태어나면 더 행복하게 살면 되지'라고 스스로 다독였다"고 했다.

이어 "형의 떠남을 좀 더 일찍 알았다면 어땠을까 하는 생각도 든다"며 "약속했던 캠핑을 더 앞당겼을지, 아니면 영화 속 장면처럼 어떻게든 다가올 불행을 막아보려고 애썼을지 모르겠다"고 털어놨다.

그는 "벌써 반년이 지났다는 게 빠르기도 하고, 아직 1년이 되지 않았다는 게 느리게만 느껴진다"며 "내년에 또 올게요, 형. 편안히 쉬고 계세요. 늘 사랑합니다"라고 고인을 향한 깊은 애정을 전했다.

김진호와 휘성의 인연은 깊다. 그는 2013년 '히든싱어2' 왕중왕전에서 휘성 모창 능력자로 출연해 우승하며 얼굴을 알렸다. 이후 '진호'라는 이름으로 정식 데뷔했고, 휘성 콘서트 무대에 게스트로 오르며 인연을 이어왔다.

휘성은 지난 3월 10일 서울 광진구 자택에서 43세 일기로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

